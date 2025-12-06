السبت 06 ديسمبر 2025
طريقة عمل مكرونة بالبسطرمة والكريمة، وجبة لذيذة وسريعة

مكرونة بالبسطرمة
مكرونة بالبسطرمة
طريقة عمل المكرونة بالبسطرمة والكريمة، واحدة من الأكلات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها في أقل من نصف ساعة، وهي خيار مثالي للأمهات والنساء العاملات اللاتي يبحثن عن وصفة مشبعة، لذيذة، وتناسب أيام الشتاء الباردة. 

زي المطاعم، طريقة عمل رولات الدجاج المحشية

طريقة عمل كيكة اليوسفي في خطوات بسيطة



تمتاز طريقة عمل المكرونة بالبسطرمة والكريمة، بمذاقها الغني الناتج من مزيج الكريمة مع نكهة البسطرمة المميزة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة خضروات أو أجبان لتطوير الطبق حسب الرغبة. 

في هذا التقرير نستعرض الطريقة التقليدية لتحضيرها، وأهم النصائح للحصول على أفضل نتيجة، وكذلك بعض الإضافات التي يمكن أن تجعلها أكثر ابتكارًا.
 


مكونات عمل المكرونة بالبسطرمة والكريمة

لتحضير طبق مكرونة بالبسطرمة والكريمة يكفي لأسرة مكوّنة من 3–4 أفراد، ستحتاجين إلى:

250–300 جرام من المكرونة (قلم أو فيتوتشيني أو أي نوع مفضل)

200 جرام من البسطرمة المقطعة شرائح أو مكعبات

كوب ونصف من الكريمة اللبّاني أو كريمة الطهي

بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا (اختياري)

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زبدة أو ملعقة زبدة + ملعقة زيت

نصف كوب من الجبن المبشور (موتزاريلا أو بارميزان)

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة جوزة الطيب لإضافة نكهة مميزة

ربع كوب ماء سلق المكرونة

بقدونس مفروم للتزيين

 

طريقة عمل المكرونة بالبسطرمة والكريمة بالتفصيل
 

1. سلق المكرونة

ابدئي بوضع قدر كبير من الماء المملح على النار حتى يغلي، ثم أضيفي المكرونة واسلقيها لمدة 8–10 دقائق أو حسب نوعها حتى تصل لمرحلة "الألدنتي". احتفظي بمقدار ربع كوب من ماء السلق، ثم صفي المكرونة واتركيها جانبًا دون غسلها حتى تظل محتفظة بنشاها الذي يساعد في تماسك الصوص.

2. تحضير البسطرمة

في طاسة واسعة، ضعي الزبدة على نار متوسطة، ثم أضيفي البسطرمة وقلّبيها لمدة دقيقة واحدة فقط. لا تتركيها كثيرًا لأنها قد تصبح قاسية أو شديدة الملوحة. ارفعي البسطرمة على الفور من الطاسة واتركيها جانبًا.

3. تجهيز الصوص الكريمي

في نفس الطاسة، أضيفي القليل من الزبدة أو الزيت إذا احتاج الأمر، ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبيه لثوانٍ حتى تظهر رائحته. إذا كنتِ تفضلين طعم البصل، يمكنك إضافة البصل المفروم وتحميره حتى يصبح شفافًا.

بعد ذلك صبي الكريمة اللبّاني وقلّبي جيدًا، ثم أضيفي الجبن المبشور ورشة فلفل أسود وجوزة الطيب. اتركي الخليط يغلي برفق لمدة دقيقتين حتى يثخن قليلًا. إذا أصبح الصوص سميكًا للغاية، أضيفي ملعقتين من ماء سلق المكرونة لتخفيفه.

4. دمج المكونات

أعيدي البسطرمة إلى الصوص مرة أخرى، ثم أضيفي المكرونة المسلوقة، وقلّبي كل المكونات على نار هادئة لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى تتشرب الصوص وتكتسب مذاق البسطرمة. لا تضيفي الملح إلا بعد تذوق الصوص لأن البسطرمة تحتوي على كمية ملح كبيرة.

5. التقديم

ارفعي المكرونة من على النار، وقدميها ساخنة في أطباق التقديم، ثم زينيها بالقليل من البقدونس المفروم أو رشة بارميزان إضافية.

 

مكرونة بالبسطرمة والكريمة
مكرونة بالبسطرمة والكريمة

نصائح مهمة لنجاح الوصفة

 

اختاري بسطرمة عالية الجودة، لأن اختلاف الأنواع يؤثر مباشرة على الطعم.

لا تطهي البسطرمة أكثر من دقيقة حتى لا تصبح جافة أو مالحة.

استخدمي كريمة طهي كاملة الدسم للحصول على قوام ناعم وكريمي.

يمكن استبدال الكريمة بـ حليب + معلقة دقيق + قطعة جبنة مثلثات كبديل اقتصادي.

لإضافة نكهة أقوى، يمكن وضع ملعقة صغيرة من الخردل داخل الصوص.

إذا كنتِ تحبين المكرونة الحارة، أضيفي رشة شطة أو فلفل أحمر مجروش.

 

إضافات ممكنة للطبق

مشروم مقطع مع الصوص يعطي مذاقًا رائعًا.

سبانخ فريش مفرومة تضاف في آخر دقيقة.

قطع فراخ مشوحة لمن يرغب في طبق أكثر بروتينًا.

استبدال جزء من الجبن بجبنة رومي يعطي نكهة شرقية مميزة.

 

