طريقة عمل المكرونة بالصلصة لغداء خفيف في الصيف

طريقة عمل المكرونة بالصلصة، المكرونة بالصلصة من الأكلات الشهيرة على مستوى العالم حيث تقدم بإضافات ونكهات عديدة ومختلفة حسب الرغبة.

وطريقة عمل المكرونة بالصلصة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى تعتبر أكلة اقتصادية حيث يمكن تقديمها بمفردها كوجبة غداء سريع خاصة فى الطقس الحار ويمكن تقديمها بجانب اللحوم المختلفة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل المكرونة بالصلصة.

مكونات عمل المكرونة بالصلصة:-

½ كيلو مكرونة أي نوع تفضلينه

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

بصلة صغيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 كوب عصير طماطم أو صلصة طماطم جاهزة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة سكر صغيرة لتقليل حموضة الطماطم

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة أو زعتر اختياري

جبن مبشور للتقديم اختياري

طريقة عمل المكرونة بالصلصة:-

في قدر كبير، ضعي ماء مع قليل من الملح والزيت حتى يغلي، ثم أضيفي المكرونة واسلقيها لمدة 8–10 دقائق حتى تنضج، ثم صفيها جيدا.

في مقلاة أخرى، سخني الزيت وأضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبيه لثواني حتى تظهر رائحته.

ضعي عصير الطماطم ومعجون الطماطم وقلبي المكونات جيدا.

تبلي الصلصة بالملح والفلفل ورشة السكر والبهارات، ثم اتركيها على نار هادئة لمدة 10–15 دقيقة حتى تتسبك.

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصلصة وقلبي جيدا حتى تتغطى بالكامل.

ضعى المكرونة في أطباق التقديم، وزينيها بالجبن المبشور أو القليل من البقدونس المفروم.

يمكن إضافة قطع دجاج أو لحم مفروم لزيادة القيمة الغذائية.

لإضفاء نكهة مميزة، أضيفي القليل من الريحان أو الزعتر الطازج للصلصة.

يمكن استخدام مكرونة سباجيتي أو بيني أو أي نوع تفضلينه.

طريقة عمل المكرونة بالصلصة

ولعمل المكرونة وايت صوص

مكونات عمل المكرونة وايت صوص:-

250 جرام مكرونة بينا أو فيتوشيني أو أي نوع آخر

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق أبيض

2 كوب حليب

كوب كريمة طبخ (اختياري لزيادة النكهة)

نصف كوب جبن بارميزان مبشور (اختياري)

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب (اختياري)

زيت زيتون

دجاج مشوي أو مشروم مقطع

طريقة عمل المكرونة وايت صوص:

في قدر كبير، اغلي الماء مع رشة ملح وقليل من الزيت، ثم أضيفي المكرونة واسلقيها حتى تنضج (المدة حسب نوع المكرونة)، ثم صفيها واتركيها جانبا.

في مقلاة على نار متوسطة، ضعي الزبدة حتى تذوب، ثم أضيفي الثوم المفروم وقلبيه حتى تظهر رائحته.

أضيفي الدقيق وقلبيه بسرعة لمدة دقيقة حتى يتغير لونه قليلًا.

أضيفي الحليب تدريجيا مع التحريك المستمر حتى لا يتكتل الخليط.

أضيفي الكريمة وقلبي المزيج حتى يصبح قوامه كريميا.

أضيفي الجبن (إن أردتى) والملح والفلفل ورشة جوزة الطيب.

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصوص، وقلبيها جيدا حتى تغلفها الصلصة تماما.

يمكنك هنا إضافة شرائح الدجاج أو المشروم المشوح مسبقا مع القليل من الزيت والملح.

قدمي المكرونة ساخنة، وزينيها ببعض الجبن المبشور أو البقدونس المفروم.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.