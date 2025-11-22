طريقة عمل مكرونة بالسجق وقطع الفلفل، وصفة اقتصادية ولذيذة للعائلة

18 حجم الخط

طريقة عمل المكرونة بالسجق وقطع الفلفل، واحدة من أسرع وأشهر وصفات الغداء التي تجمع بين الطعم الغني، وسهولة التحضير، وتكلفتها المناسبة لكل بيت.





طريقة عمل مكرونة بالسجق وقطع الفلفل، من الأكلات التي تُحبها الأسرة لأنها تجمع بين نكهة السجق الشرقي المتبّل، وحلاوة الفلفل الطازج، مع صوص الطماطم المتسبّك جيدًا.

في هذا التقرير نعرض طريقة عمل مكرونة بالسجق وقطع الفلفل، خطوة بخطوة، مع أهم النصائح التي تساعدكِ على الحصول على طبق متوازن وشهي.





المكونات الأساسية لعمل مكرونة بالسجق وقطع الفلفل



طريقة مكرونة بالسجق

1. المكرونة

500 جرام من أي نوع مكرونة (قلم – حلزوني – صدف).

ماء مغلي للسلق.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزيت لمنع الالتصاق.

2. السجق

نصف كيلو سجق بلدي مقطع شرائح.

ملعقة كبيرة من الزيت لتحمير السجق.

بصلة كبيرة مفرومة.

3 فصوص ثوم مفروم.

3. الخضار والصوص

ثمرة فلفل أخضر مقطعة شرائح.

ثمرة فلفل أحمر أو أصفر لزيادة الطعم واللون.

2 ثمرة طماطم مبشورة أو كوب صلصة طماطم.

ملعقة كبيرة صلصة مركّزة.

نصف كوب ماء.

ملعقة صغيرة سكر لضبط الحموضة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

طريقة عمل مكرونة بالسجق وقطع الفلفل خطوة بخطوة



1. سلق المكرونة

ابدئي بتسخين كمية كبيرة من الماء حتى تغلي، ثم أضيفي الملح والزيت. ضعي المكرونة في الماء واتركيها من 8 إلى 10 دقائق حتى تنضج نصف نضج (ألدنتي) لأنها ستكمل نضجها مع الصوص. بعد السلق، صفيها جيدًا واتركيها جانبًا.

2. تحضير السجق

في طاسة واسعة، سخّني ملعقة من الزيت ثم أضيفي شرائح السجق. حمّريه على نار متوسطة حتى يتحول لونه إلى الذهبي ويتخلص من جزء من الدهون الموجودة بداخله.

أضيفي البصل المفروم فوقه، وقلّبي حتى يذبل ويصبح شفافًا، ثم أضيفي الثوم وقلّبي لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته.

3. إضافة الفلفل

ضعي شرائح الفلفل الأخضر والأحمر فوق السجق وقلّبي لمدة 3–5 دقائق حتى تبدأ قطع الفلفل في الذبول مع احتفاظها بقرمشتها الخفيفة التي تضيف طعمًا مميزًا للطبق.

4. إعداد صوص الطماطم

أضيفي الطماطم المبشورة أو كوب من الصلصة مع ملعقة الصلصة المركّزة، ثم أضيفي نصف كوب الماء.

اخلطي السكر مع البهارات: الملح، الفلفل، الكمون، البابريكا.

اتركي الصوص يغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى يتسبّك ويصبح قوامه سميكًا نسبيًا.

5. إضافة المكرونة إلى الصوص

بعد تجهيز الصوص، أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الطاسة، وقلّبيها مع السجق وقطع الفلفل حتى تتغلف بالكامل بالصوص.

اتركيها على نار هادئة لمدة 5 دقائق ليختلط الطعم ويكتمل النضج.

المكرونة بالسجق

نصائح للحصول على أفضل طعم

استخدمي السجق البلدي الطازج لأنه يمنح نكهة أغنى من الأنواع الجاهزة.

إضافة فلفل ألوان يعطي شكلًا جذابًا وقيمة غذائية أعلى.

تسبيك الصوص جيدًا هو سر نجاح الوصفة، فلا تتعجلي هذه الخطوة.

يمكن إضافة شطة أو هريسة لمحبي الأكل الحار.

إذا كنتِ تفضلين قوامًا كريميًا، يمكن إضافة ملعقة صغيرة زبدة في الخطوة الأخيرة.

القيمة الغذائية للطبق

يُعد هذا الطبق متوازنًا من حيث البروتينات والكربوهيدرات والخضار. السجق يمد الجسم بالبروتين والحديد، بينما يوفر الفلفل كمية كبيرة من فيتامين C، وتمنح المكرونة طاقة تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. ويمكن تقديم الوصفة بجانب سلطة خضراء أو سلطة زبادي للحصول على وجبة كاملة ومشبعة للعائلة.

