طريقة عمل المكرونة بالصلصة لغداء سريع وخفيف

طريقة عمل المكرونة بالصلصة، المكرونة بالصلصة من الأطباق الخفيفة والشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم.

وطريقة عمل المكرونة بالصلصة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل خاصة فى فصل الصيف لأنها تعتبر أكلة خفيفة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل المكرونة بالصلصة.

مكونات عمل المكرونة بالصلصة:-

نصف كيلو مكرونة (أي نوع تفضلينه: قلم، حلزونية، سباجيتي)

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو زيت الزيتون

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

3 فصوص ثوم مفرومة

4 حبات طماطم متوسطة الحجم مبشورة أو مطحونة بالخلاط

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم (صلصة مركزة)

نصف ملعقة صغيرة سكر (لتعديل الحموضة)

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة من الزعتر أو الريحان (اختياري لإضافة نكهة مميزة)

كوب من ماء سلق المكرونة (لزيادة نعومة الصلصة)

طريقة عمل المكرونة بالصلصة:-

في قدر كبير، اغلي كمية مناسبة من الماء مع رشة ملح وملعقة زيت.

أضيفي المكرونة واسلقيها لمدة 8-10 دقائق أو حسب نوعها.

صفيها مع الاحتفاظ بكوب من ماء السلق، وضعيها جانبا.

في قدر على نار متوسطة، سخني الزيت وأضيفي البصل المفروم حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيا.

أضيفي الثوم وقلبيه لدقيقة حتى تظهر رائحته.

ضعي الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم وقلبي جيدا.

أضيفي السكر والملح والفلفل والزعتر أو الريحان، ثم خففي النار واتركي الصلصة تتسبك لمدة 10-15 دقيقة.

إذا كانت الصلصة كثيفة جدا، أضيفي قليلا من ماء سلق المكرونة لتحصلي على قوام مناسب.

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الصلصة وقلبي بلطف حتى تتغطى كلها بالصلصة.

اتركيها على نار هادئة لمدة 2-3 دقائق لتتشرب النكهات.

قدمي المكرونة ساخنة، ويمكنك تزيينها برشة جبن مبشور أو بقدونس مفروم.

تقدم بجانب دجاج مشوي أو كفتة أو حتى سلطة خضراء.

يمكنك إضافة فلفل أخضر أو قطع زيتون أسود أثناء إعداد الصلصة لمذاق مختلف.

لمن يحب الطعم الحار، أضيفي رشة شطة أو فلفل أحمر حار.

طريقة عمل المكرونة بالصلصة

ولعمل المبكبكة

مكونات عمل المبكبكة باللحم:-

نصف كيلو لحم مقطع مكعبات يفضل لحم الضأن

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

3 فصوص ثوم مفروم

2 حبة طماطم كبيرة مقطعة مكعبات

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 حبة فلفل حار (اختياري حسب الرغبة)

1 حبة فلفل رومي مقطع

2 كوب مكرونة صغيرة (مثل المكرونة القواقع أو صدف صغيرة)

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

3 أكواب ماء ساخن أو مرق

رشة شطة (اختياري)

أوراق غار أو عود قرفة (اختياري لإضافة نكهة مميزة)

طريقة عمل المبكبكة باللحم:-

في قدر عميق على نار متوسطة، ضعي الزيت وسخنيه جيدا.

أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم وقلبي حتى تظهر رائحته.

أضيفي مكعبات اللحم وقلبي حتى يتحمر من جميع الجهات ويأخذ لون بني.

أضيفي مكعبات الطماطم ومعجون الطماطم، وقلبي المزيج جيدا.

أضيفي الملح، الفلفل الأسود، الكمون، البابريكا، الكركم، القرفة (إن رغبتى)، والشطة، وقلبي المكونات حتى تمتزج جيدا.

أضيفي الماء الساخن أو المرق حتى يغمر المكونات.

غطي القدر واتركي اللحم يطهى لمدة 30 إلى 40 دقيقة، أو حتى ينضج تماما.

عندما ينضج اللحم، أضيفي المكرونة إلى القدر.

تأكدي أن السائل يغطي المكرونة، وإذا لزم الأمر أضيفي قليلا من الماء.

اتركي المكرونة تطهى مع اللحم حتى تنضج وتمتص الصلصة، وقلبي من حين لآخر حتى لا تلتصق.

يجب أن يكون قوام الطبق سميك قليلا وليس كثير المرق.

قدمي المبكبكة ساخنة في طبق التقديم، ويمكن تزيينها بالقليل من البقدونس المفروم أو شرائح الفلفل.

يمكن استخدام الدجاج بدل اللحم إذا رغبتى في نسخة أخف.

البعض يضيف البطاطس أو الجزر مع اللحم لإعطاء مذاق إضافي وقيمة غذائية أعلى.

يمكنك تعديل درجة حرارة الفلفل حسب رغبتك في الطبق الحار أو المتوسط.

المبكبكة غنية بالبروتين بفضل وجود اللحم، وهى طبق مشبع وسهل التحضير، حيث يعتبر من الأكلات المتكاملة التي تحتوي على بروتين ونشويات وخضار.

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