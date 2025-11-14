طريقة عمل المكرونة بالسي فود والكريمة بمذاق أحلى من الجاهزة

18 حجم الخط

طريقة عمل المكرونة بالسي فود، المكرونة بالسي فود والكريمة من أكثر الأطباق التي تجمع بين الطعم الغني والقيمة الغذائية العالية.

وطريقة عمل المكرونة بالسي فود، سهلة وسريعة التحضير، وهي مزيج رائع بين المكرونة الإيطالية الشهيرة وبين نكهات البحر اللذيذة، وهذا الطبق مثالي للعزومات أو كوجبة فاخرة في البيت دون أي تعقيد.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل المكرونة بالسي فود.

مكونات عمل المكرونة بالسي فود:-

500 جرام مكرونة اسباجيتي أو فيتوتشيني أو بيني حسب رغبتك

ماء للسلق وملعقة كبيرة ملح

مكونات السي فود

250 جرام جمبري مقشر

200 جرام كاليماري (سبيط) مقطع حلقات

200 جرام فيليه سمك أبيض مقطع مكعبات

150 جرام بلح بحر أو محار اختياري

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

فصان ثوم مفروم

رشة بابريكا

رشة كمون

ملح وفلفل أسود

مكونات صوص الكريمة

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

4 فصوص ثوم مفروم

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

كوبان من كريمة الطبخ

نصف كوب لبن

نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة

ملعقة صغيرة كاري أو كركم لإضافة لون ونكهة

ملح وفلفل

رشة جوزة الطيب

ملعقة صغيرة من بشر الليمون

طريقة عمل المكرونة بالسي فود

طريقة عمل المكرونة بالسي فود:-

اغلي كمية كبيرة من الماء المملح.

ضعي المكرونة واتركيها حتى تسلق نصف سلق.

صفي المكرونة مع الاحتفاظ بكوب من ماء السلق لاستخدامه إذا احتاج الصوص للتخفيف.

أضيفي ملعقة زيت لمنع الالتصاق.

اغسلي السي فود جيدا وصفيه.

تبليه بعصير الليمون والثوم والبابريكا والكمون ورشة فلفل.

سخني مقلاة كبيرة وأضيفي قليلا من الزيت.

ضعي الجمبري أولا حتى يتغير لونه يحتاج دقيقتين فقط.

أضيفي الكاليماري وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي السمك والمحار وقلبي بسرعة.

لا تطهي السي فود أكثر من 5 إلى 6 دقائق حتى لا يصبح مطاطي، ثم ارفعيه جانبا.

وضعي الزبدة وزيت الزيتون في نفس المقلاة التي استخدمتيها للسي فود.

أضيفي الثوم حتى يكتسب لون ذهبي دون أن يحترق.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

اسكبي كريمة الطبخ مع اللبن وقلبي جيدا.

أضيفي الجبنة البارميزان وجوزة الطيب والملح والفلفل.

اتركي الصوص يغلي على نار هادئة لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى يصبح كثيف.

أضيفي بشر الليمون، ويمكنك إضافة ملعقة صغيرة كاري لنكهة مميزة.

أضيفي السي فود المطهي إلى الصوص وقلبيه بلطف.

ضعي المكرونة فوق الصوص وقلبي حتى تتشرب النكهات.

إذا شعرتى أن الصوص كثيف، أضيفي قليلا من ماء سلق المكرونة.

غطي المقلاة لمدة دقيقتين فقط على نار هادئة.

زيني الطبق برشة بارميزان إضافية.

أضيفي رشة بقدونس مفروم.

قدميه مع شرائح ليمون طازجة.

لنجاح المكرونة بالسي فود والكريمة، لا تطهي السي فود أكثر من اللازم، لأن ذلك يجعله قاسي.

استخدمي كريمة طهي حقيقية لتحصلي على قوام كريمي غني بدون تكتل.

الجبنة البارميزان ضرورية، لإضافة نكهة إيطالية أصيلة.

تعديل القوام، ماء سلق المكرونة يساعد في جعل الصوص مثالي.

لمسة الليمون، تعطي نكهة منعشة وتكسر دسامة الكريمة.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.