النواب الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب في شن عمليات ضد فنزويلا وعصابات المخدرات

رفض مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروعين يهدفان لتقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في شن عمليات عسكرية ضد عصابات المخدرات وفنزويلا، في تصويت جاء بفارق ضئيل، وصوت المجلس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بأغلبية 216 صوتًا مقابل 210 ضد قرار قدمه النائب جريجوري ميكس من نيويورك، والذي كان يقضي بسحب القوات الأمريكية من أي أعمال عدائية ضد من تصنفهم الإدارة الأمريكية كمنظمات إرهابية في نصف الكرة الغربي، دون تفويض من الكونجرس.

كما رفض المجلس قرارًا آخر مقدمًا من جيم ماكجفرن من ماساتشوستس، بأغلبية 213 صوتًا مقابل 211، يقضي بسحب القوات الأمريكية من أي أعمال عدائية على فنزويلا دون تفويض من الكونجرس.

من جانبها، تقدمت فنزويلا بطلب رسمي لمجلس الأمن الدولي لعقد جلسة عاجلة لمناقشة ما وصفته بـ"العدوان الأمريكي المستمر"، في وقت حذر فيه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من تبعات خطيرة على السلم الإقليمي نتيجة سياسات واشنطن، خصوصًا بعد إعلان فرض حصار على شحنات النفط الفنزويلية. وأكد مادورو خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ضرورة تدخل المجتمع الدولي وتحميل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أمني أو إنساني في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وكاراكاس، وسط تقارير عن استعداد الولايات المتحدة لشن ضربات محدودة على أهداف برية وفنية في فنزويلا، تشمل عمليات إلكترونية للتشويش على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لتعطيل أنظمة الدفاع الجوي.

