الداخلية ترد على بيان حزب سياسي حول مزاعم مخالفات انتخابية

الداخلية ترد على بيان حول مزاعم مخالفات انتخابية
ردَّت وزارة الداخلية على البيان المنسوب إلى أحد الأحزاب السياسية، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن ادعاءات بوجود مخالفات انتخابية داخل لجنتين بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية.

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود سيدتين من ضمن حملة المجلس القومي للمرأة لدعم السيدات المعيلات وغير القادرات، حيث اقتصر دورهما على تسليم البطاقات الشخصية وإرشاد السيدات إلى مقار لجانهن الانتخابية دون توجيههن للتصويت لصالح أي مرشح.

كما أظهرت الصور المتداولة وجود سيدتين وشخص آخر بمحيط إحدى اللجان، ادعوا قيامهم بأعمال تطوعية لخدمة الناخبين، حيث تم ضبطهم في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، دون ثبوت أي تجاوزات انتخابية داخل اللجان.

وأكدت التحريات سلامة العملية الانتخابية بدائرة زفتى، وعدم رصد أية محاولات للتأثير على إرادة الناخبين.

