عزرائيل مستنيه عند الباب، نهاية مأساوية داخل مطعم بعد حادث غامض لسائح أسترالي في تايلاند (فيديو)

حادث غامض في مطعم
حادث غامض في مطعم بتايلاند، فيتو
شهدت مدينة بوكيت التايلاندية حادثًا غير مألوف أسفر عن مصرع سائح أسترالي، بعدما اصطدم بعنف بباب زجاجي داخل أحد المطاعم خلال ساعات الليل المتأخرة.

وأفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغًا بحدوث حالة فوضى داخل مطعم كابادوكيا التركي بمنطقة كارون، تتعلق بأحد الزبائن الأجانب. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى الموقع، حيث عثرت على باب زجاجي محطم بالكامل، وآثار دماء غزيرة منتشرة على أرضية المطعم.

 

وبحسب التحقيقات الأولية، جرى نقل السائح إلى مستشفى تشالونج في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بنزيف شديد ناتج عن جرح عميق في ساقه اليمنى.

 

وكشفت تسجيلات كاميرات المراقبة أن السائح دخل المطعم بمفرده وجلس إلى إحدى الطاولات، قبل أن يثير القلق بتصرفاته غير المعتادة، ما دفع بعض الزبائن إلى الابتعاد عنه.

وأظهرت اللقطات أنه بدا في حالة ارتباك واضحة، حيث كان يهز رأسه بشكل متكرر، ثم نهض فجأة واندفع مسرعًا نحو الباب الزجاجي وهو يصرخ، ليصطدم به بقوة ويتحطم الباب، قبل أن يسقط أرضًا خارج المطعم وسط ذهول العاملين والموجودين.

ولا تزال السلطات التايلاندية تواصل التحقيق لكشف ملابسات الحادث، في حين لم تعلن بعد تفاصيل بشأن إبلاغ أسرة السائح الأسترالي بالواقعة.

