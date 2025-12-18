الموعد النهائي لتشغيل مونوريل القاهرة بالركاب لأول مرة

الخميس 18 ديسمبر 2025
تستعد هيئة الأنفاق لتشغيل مونوريل شرق النيل خلال الأسابيع القادمة بشكل رسمي للمرة الأولى وسط توقعات أن يستقبل الركاب خلال التشغيل الأول له منتصف يناير القادم.

 

مميزات مونوريل شرق النيل 

ويُعد مونوريل شرق النيل مشروع نقل حضري يربط بين مدينة نصر والعاصمة الإدارية الجديدة. 

ويهدف إلى تسهيل حركة النقل بينهما، وتتضمن التفاصيل الرئيسية له: 

الهدف: ربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال خط المونوريل لتخفيف الزحام المروري وتلوث البيئة.

المسار والطول: يمتد بطول 56.5 كم، يبدأ من محطة إستاد القاهرة بمدينة نصر وينتهي في العاصمة الإدارية الجديدة.

عدد المحطات: يشتمل على 22 محطة، من بينها محطة إستاد القاهرة التي ستكون نقطة ربط مع الخط الثالث للمترو.

التشغيل: بدأ مشروع المونوريل في التشغيل التجريبي بدون ركاب في أكتوبر 2025.

التفاصيل الفنية: يتكون كل قطار من 4 عربات ومن المخطط زيادتها إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية.

وانتهت الإنفاق من اختبارات التشغيل لمونرويل شرق النيل، وانتهت وزارة النقل ممثلة في هيئة الأنفاق من اختبار الطوارئ واختبارات المحطات لضمان أعلى درجة سلامة لتشغيل المونوريل خلال الفترة القادمة بما يضمن تشغيلًا آمنًا للمونوريل. 

