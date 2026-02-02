وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

18 حجم الخط

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسئولين أمريكيين قولهم: إن الرئيس دونالد ترامب طلب خيارات لتوجيه ضربة سريعة وحاسمة لإيران.



وأضاف المسؤولون الأمريكيون: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية إن الجيش الإيراني على أتم الاستعداد للمواجهة والرد بصفعة انتقامية.

وأضاف رئيس هيئة الأركان الإيرانية: “لن يكون أي أمريكي في مأمن ونيران المنطقة ستحرق أمريكا وحلفائها من الداخل”.

خيارات هجومية محتملة ضد إيران

وكانت وول ستريت جورنال قالت نقلا عن مسئولين أمريكيين، الخميس الماضي: إن الرئيس ترامب تلقى إحاطات بشأن خيارات هجومية محتملة.

وأضافت وول ستريت جورنال عن مسئولين أمريكيين: الخيارات تشمل حملة قصف واسعة على منشآت النظام الإيراني والحرس الثوري.. من الخيارات أيضا ضرب أهداف رمزية وتصعيد القصف إن لم تنه ‎إيران برنامجها النووي.

وتابعت وول ستريت جورنال عن مسئولين أمريكيين: من الخيارات كذلك شن هجمات إلكترونية على البنوك الإيرانية أو تشديد العقوبات.

نطاق الحرب سيشمل كامل جغرافيا المنطقة

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني الخميس، إن نطاق الحرب سيشمل كامل جغرافيا المنطقة من إسرائيل إلى الدول التي توجد فيها قواعد أمريكية.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإيراني: إذا كان ترامب يعتقد أنه يستطيع تنفيذ عملية سريعة، ثم يغرّد بعد ساعتين بأن العملية انتهت وأننا لن نقوم بأي إجراء ضد إيران، فهذا غير وارد إطلاق.

وتابع: تم إعداد الخطط اللازمة بشأن الهجوم المحتمل للعدو.. لدينا ردود مناسبة ومتناسبة لكل السيناريوهات المختلفة التي قد يقدم عليها العدو.

كل الخيارات بشأن إيران مطروحة ومستعدون لها

وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، قال بشأن إيران الخميس: سنكون جاهزين لتنفيذ ما يقرره الرئيس ترامب.

وبحسب شبكة «العربية»، أضاف وزير الحرب الأمريكي: كل الخيارات بشأن إيران مطروحة ومستعدون لها.. طهران كل الخيارات للتوصل لاتفاق.

