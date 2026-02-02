الإثنين 02 فبراير 2026
رياضة

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

النصر السعودي، فيتو
الدوري السعودي، أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة الرياض، المقرر إقامتها في الخامسة والربع مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل النصر اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر، في ظل سعيه لمواصلة الضغط على القمة.

رونالدو، فيتو
رونالد خارج تشكيل النصر

وشهدت تشكيلة النصر لمواجهة الرياض غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة المباراة، في مفاجأة مثيرة، خاصة أن تقارير صحفية أكدت أن الغياب لا يرتبط بجاهزية اللاعب البدنية أو بالتحضير لمواجهة اتحاد جدة المقبلة.

توتر العلاقة بين رونالدو ومسئولو النصر

وكانت صحيفة «أبولا» البرتغالية قد أشارت في وقت سابق إلى أن سبب غياب رونالدو يعود إلى حالة من الاستياء تجاه إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشؤون النادي، على خلفية ما يراه اللاعب من تفاوت في الدعم مقارنة ببعض المنافسين الخاضعين للإدارة ذاتها في الدوري السعودي.

وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: سلطان الغنام – إنيجو مارتينيز – محمد سيماكان – سعد الناصر

خط الوسط: علي الحسن – أنجيلو جابرييل – أيمن يحيى

خط الهجوم: ساديو ماني – عبد الرحمن غريب – جواو فيليكس

