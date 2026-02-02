الإثنين 02 فبراير 2026
ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

نتيجة الشهاده الاعداديه
نتيجة الشهاده الاعداديه محافظه الشرقية 2026
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2026، اعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح 70.35% على مستوى المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

ووفقًا لبيان المحافظة، بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 146,008 طالبًا وطالبة، حضر منهم 145,318 طالبًا وطالبة، ونجح 102,232 منهم، بينما وصل إجمالي عدد الراسبين إلى 43,086 طالبًا وطالبة.


كما اعتمد المحافظ نتائج الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 99.57%، حيث تقدم للامتحان 1,494 طالبًا، حضر منهم 1,403 ونجح معظمهم.

 

 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2026

وفيما يخص الفئات الخاصة، سجلت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم 90% من بين 50 طالبًا، بينما بلغت الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 62.50% من بين 16 طالبًا.

وأكد المحافظ تهنئته للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مشددًا على أهمية الحفاظ على مستوى التفوق الدراسي، ومشيدًا بجهود هيئة التدريس في قطاع التعليم الإعدادي بالمحافظة التي ساهمت بفاعلية في تحسين جودة التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بالاسم

وتُعد الشهادة الإعدادية محطة تعليمية محورية في مسيرة الطالب، فهي بمثابة الجسر الذي يعبر به الطلاب من المرحلة الأساسية إلى التعليم الثانوي بمختلف مساراته، سواء كان عامًا أو فنيًا، وتكتسب نتائج هذه المرحلة أهمية خاصة كونها تحدد المسار التعليمي المستقبلي للآلاف من الشباب، مما يؤثر بشكل مباشر على خياراتهم الأكاديمية والمهنية.

وتشرف مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على تنظيم هذه الامتحانات بكل دقة وحيادية، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتتطلب عملية الإعداد لهذه الامتحانات، بدءًا من وضع الأسئلة ومرورًا بالتصحيح وحتى إعلان النتائج، جهودًا مكثفة من قبل آلاف المعلمين والإداريين، لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وشفافية.

وتأتي هذه النتائج في إطار حرص الدولة ومحافظة الشرقية على تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى أبنائها الطلاب، ويعكس الاهتمام بإعلان النتائج ومتابعة نسب النجاح التزامًا مستمرًا بتحسين جودة التعليم، بما يؤهل الأجيال الجديدة للمساهمة بفاعلية في بناء المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة.

