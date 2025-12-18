ترامب في خطابه للأمريكيين: قضينا على التهديد الإيراني وحققنا السلام بالشرق الأوسط لأول مرة منذ 3000 سنة

18 حجم الخط

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، خطابًا من البيت الأبيض استعرض فيه سياسات إدارته وإنجازاته خلال الفترة الماضية. وخاطب الأمريكيين قائلًا: "الآن، لديكم رئيس يناضل من أجل الشعب الملتزم بالقانون والمجتهد في بلادنا، أولئك الذين يديرون شؤون هذه الأمة ويجعلونها تعمل"، وأضاف: "بعد عام واحد فقط، حققنا أكثر مما كان يتخيله أي شخص".

وتابع ترامب: "عندما توليت منصبي، كان التضخم في أسوأ حالاته منذ 48 عامًا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة وجعل الحياة باهظة الثمن لملايين الأمريكيين. لكن خلال الأشهر الـ 11 الماضية، أجرينا تغييرات إيجابية في واشنطن أكثر من أي وقت مضى".

وأكد الرئيس الأمريكي: "على مدى السنوات الأربع الماضية، حكمت الولايات المتحدة سياسيون عملوا فقط لصالح المقربين، والمهاجرين غير الشرعيين، والمجرمين المحترفين، وجماعات الضغط التابعة للشركات، والسجناء، والإرهابيين، والدول الأجنبية التي استغلتنا إلى مستويات غير مسبوقة".

وأضاف: "انخفضت كميات المخدرات التي يتم تهريبها عبر البحار بنسبة 94%. لقد حطمنا نفوذ المتطرفين اليساريين في المدارس، وأعدتُ القوة الأمريكية، وأنهيتُ ثماني حروب في عشرة أشهر، ودمرت التهديد النووي الإيراني، وأنهيت الحرب في غزة، محققًا، ولأول مرة منذ 3000 عام، السلام في الشرق الأوسط".

ويأتي هذا الخطاب في وقت تُظهر فيه استطلاعات الرأي أن نسبة تأييد ترامب تبلغ 39% في المتوسط، في ظل حالة عدم الرضا الاقتصادي المتزايدة وتصاعد الضغط الأمريكي على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



