رياضة

اتحاد الكرة يكشف أسماء حكام مباريات الجمعة في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، فيتو
كأس عاصمة مصر، فيتو
كأس عاصمة مصر، أعلن اتحاد الكرة حكام مباريات الجمعة في بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2025/ 2026.

وتقام الجمعة 3 مباريات هامة في بطولة كأس عاصمة مصر موعدها كالتالي:

سيراميكا كليوباترا × الأهلي - 8 مساء.

المصري × زد - 8 مساء.

بتروجت × الإسماعيلي - 5 مساء.

غزل المحلة × فاركو - 5 مساء.

وجاءت أسماء الحكام كالتالي:

حكام مباراة بتروجيت والإسماعيلي

May be an image of ‎text that says '‎لكردالقر الهري पनावমम كأس عاصمة HAo الجولة 2 سد ستاد السلام الجمعة 18 ديسمبر 2025 الإسماعيلى 5:00 بتروجيت PETROJET PE حکم مساعدا 1 أحمد لطفي حکم ساحة محمود ناصف حکم مساعد 2 عماد العقاد حكم رابع حسن محمود حكم VAR مساعد أحمد حامد فهيم حكم VAR طارق مجدي‎'‎

حكام مباراة غزل المحلة وفاركو

May be an image of ‎text that says '‎CIPTUNA كأس عاصمة مصر الجولة 2 سد د ستاد غزل المحلة ديسمبر 2025 الجمعة 18 [프계학당 فاركو 5:00 غزل المحلة حكم مساعدا 1 محمد فاروق حکم ساحة هيثم عثمان حكم مساعد 2 أحمد کمال راع حكم حكم_رابع أحمد حمدي حكم VAR مساعد يارا عاطف حكم VAR وائل فرحان‎'‎

حكام مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي

May be an image of ‎text that says '‎لكردالقر מלממחים كأس عاصمة مصر الجولة 2 د سد ستاد المقاولون العرب الجمعة 18 ديسمبر 2025 الأهلي LEDPATRA امیکا سيراميکا كليوباترا 8:00 حكم مساعد 1 محمد حمدي سليمان حكم ساحة محمد العتباني حكم مساعد 2 أحمد رشدي حكم رابع أحمد ماجد حکم VAR مساعد أحمد طارق موسى حكم VAR محمد دسوقي‎'‎

حكام مباراة المصري وزد

May be an image of ‎text that says '‎5 S لكرولقية كأس عاصمة مصر الجولة 2 د السويس الجديد سر الجمعة 18 ديسمبر 2025 ZEDFC زد 8:00 المصري E حکم مساعد محمد سعيد شيكا حكم ساحة محمد غازي حکم مساعد 2 محمد أبو رحاب حكم رابع أحمد ناصر حكم VAR مساعد محمد أحمد الشناوي حكم الحکمRAV VAR عمرو الشناوي‎'‎

كأس عاصمة مصر اتحاد الكرة الأهلي سيراميكا كليوباترا الاسماعيلي

