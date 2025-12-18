مادورو لـ أمريكا: لن تستعمرونا وتفرضوا علينا حكومة «دمية»

18 حجم الخط

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو أن الولايات المتحدة تسعى لفرض حكومة تكون “دمية” بيدها، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة لن تصمد أكثر من 48 ساعة. ووصف مادورو تصريحات واشنطن حول سيطرتها على موارد فنزويلا وأراضيها بأنها ادعاءات حربية واستعمارية، مؤكدًا أن "أمريكا تسعى لتغيير النظام لفرض حكومة عميلة تسلم الدستور والسيادة وتحول البلاد إلى مستعمرة".

وأضاف أن "فنزويلا لن تُستعمر أبدًا، وستواصل تجارة جميع منتجاتها مع العالم"، مشددًا على أن البلاد حققت أعلى مستويات الوحدة الوطنية عبر احترام السيادة والاستقلال والحق في السلام والحياة. وأوضح أن الشعب والجيش متحدان لضمان حماية حقوق فنزويلا في نفطها ومعادنها، محذرًا من أن الإمبريالية تعتمد أسلوب "فرق تسد" بين فنزويلا وكولومبيا لانتهاك سيادة شعبي البلدين.

ودعا مادورو الشعب الكولومبي إلى التوحد لتجنب انتهاك القانون الدولي من قبل ما وصفه بـ”الحكومات المستعمرة في الشمال”. في السياق ذاته، قالت مصادر دبلوماسية إن فنزويلا طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع لمناقشة ما وصفته بـ“العدوان الأميركي المستمر”، وذلك على خلفية التوتر المتصاعد بين كاراكاس وواشنطن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر أن الطلب الفنزويلي يهدف إلى بحث التداعيات السياسية والاقتصادية للإجراءات الأمريكية الأخيرة، والتأكيد على ما تعتبره فنزويلا انتهاكًا لسيادتها وقواعد القانون الدولي. كما أفاد دبلوماسي أممي بأن اجتماع مجلس الأمن الدولي المتوقع بناء على طلب فنزويلا قد يُعقد الثلاثاء المقبل، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن فرضت حصارًا على فنزويلا، مؤكدًا أنها لن تسمح لأي طرف بخرقه تحت أي ظرف.

