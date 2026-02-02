الإثنين 02 فبراير 2026
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

الطقس، فيتو
أكدت الأرصاد الجوية أنه من متابعة صور الأقمار الصناعية يظهر استمرار تأثر شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بالأتربة والرمال المثارة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

الطقس الآن، أتربة ورمال وسرعة الرياح بمطروح 25 عقدة

وتستمر الأتربة والرمال المثارة طوال اليوم وعلى فترات متقطعة

ونصحت الأرصاد بارتداء الكمامة وخاصة مرضى الحساسية ومرضى الجيوب الأنفية.

حالة الطقس اليوم الإثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاض تدريجي يسود طقس دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، بارد في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد في آخر الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  24

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 12
  

