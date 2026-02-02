المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

18 حجم الخط

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الإثنين الموافق 2 فبراير 2026، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، بينما ارتفعت أسعار البط.

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير السن في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض “فيتو” كذلك سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وسعر الكتكوت جيل ثان، وسعر الكتكوت كب، وسعر الكتكوت الروس، وسعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 15 إلى 28 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 12 و12.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 7.5 جنيه إلى 8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 7 إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 6 جنيهات إلى 6.25 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 6 جنيهات إلى 6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 7 إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 6 جنيهات إلى 6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 62 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

أسعار الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتاكيت في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ جاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو بين 26 و28 جنيها.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 26 جنيها.

تراوح سعر كتكوت روس / روص من 22 إلى 27 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 15 جنيها.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 12 جنيها.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 12 جنيها.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 22 جنيها.

أسعار البط صغير العمر

فيما ارتفعت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، كالآتي:

تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 23 إلى 24 جنيها، بارتفاع 12 جنيها عن سعره السابق. تراوح سعر بط فرنساوى بيور من 6 جنيهات إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق. تراوح سعر بط محلي من 10 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.