صندوق النقد الدولي يكشف مفاجأة عن معدلات التضخم عالميا في 2026 و2027

التضخم العالمى على
التضخم العالمى على مدار سنيتن
توقع صندوق النقد الدولى اليوم الإثنين أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 3.8% هذا العام وإلى مستويات 3.4 % في العام 2027.

النمو العالمى

قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات العالمية تفيد باستمرار تعافي النمو الاقتصادي، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية. 

وأضافت اللجنة، أنه إزاء هذه الأوضاع، التزمت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية. 

وأشارت، إلى أنه وبالنسبة لأسواق السلع الأساسية، ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام بينما شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعا، ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم، لا سيما من الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.

مؤشرات السلع العالمية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر

 

 تراجعت أسعار العديد من السلع فى البورصة العالمية ووفقا لمؤشرات الفاو نوفمبر الماضى، ومن بين السلع التي تراجعت أسعار الكاكاو والبن واللحوم.

واختلفت العوامل المؤدية إلى تراجع كل سلعة من السلع، من بينها تراجع ترامب عن رسوم البن الأمر الذى أدى إلى تراجعه فى البورصة العالمية، وزيادة إنتاج الكاكاو فى ساحل العاج مما أعطى صورة جيدة عن المخزون والتصدير.

وإلى جانب العديد من العوامل الأخرى التى أثرت على أسعار الحبوب واللحوم، والتى كشفها تقرير منظمة الفاو الأخير.

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن أسعار الغذاء العالمية واصلت التراجع للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر، مدفوعة بشكل رئيسي بانخفاض أسعار منتجات الألبان واللحوم والزيوت النباتية، لتسجل أدنى متوسط لها منذ يناير 2025.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء للفاو، الذي يرصد سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 124.3 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ 125.1 نقطة في نوفمبر، كما انخفض بنسبة 2.3% على أساس سنوي.

