رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

هوت أسعار الذهب الذهب المحلية اليوم الإثنين بصورة كبيرة داخل الأسواق وذلك بالتزامن مع تراجع السعر العالمي أكثر من 8% فى البورصة اليوم وهو ما أدى إلى هبوط كبير فى سعر الجرام المحلى بقيمة تتخطى 200 جنيه فى الجرام.

وعلى الرغم من التراجع فى الأسعار اليوم إلا أن المؤسسات الدولية مثل جى بى مورجان ما زالت تضع توقعات مرتفعة للذهب فى العام الجارى.

ويقبل الكثير من الأفراد والدول على المعدن الأصفر فى تلك الفترة خاصة مع زيادة سعر الذهب نحو 80% العام الماضى، وفى ظل التوجه العالمى نحو خفض الفائدة وخاصة الفائدة الأمريكية.

وجاءت أسعار الذهب فى آخر تحديث لها كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 7500 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ نحو 6550 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5800 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب: سجل 52480 جنيها.

توقع بنك "جي بي مورجان" الأمريكي أن تدفع مشتريات البنوك المركزية والمستثمرين أسعار الذهب لتصل إلى 6300 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026.

توقعات أسعار الذهب

جاء ذلك في مذكرة للبنك أشار فيها إلى اقتناع تام بالتفاؤل تجاه الذهب على المدى المتوسط، معتبرا أن هناك تحركا هيكليا مستمرا لصالح الأداء المميز للأصول الملموسة مثل الذهب مقابل الأصول الورقية.

ووفقا لبيانات البنك، من المتوقع أن تصل مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب إلى 800 طن خلال العام الحالي، مدفوعة باتجاه تنويع الاحتياطيات.

أكد عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، أن سوق الذهب العالمي يمر بحالة استثنائية من التذبذب الحاد، جعلت من الصعب للغاية التنبؤ باتجاهات الأسعار خلال الفترة الحالية، في ظل تشابك عوامل سياسية واقتصادية وضغوط مضاربية غير طبيعية.

مضاربات إلكترونية وحروب تجارية ومخاوف حرب إيران تخلط أوراق السوق

وأوضح المغربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية MBC مصر، أن المضاربات في البورصات الإلكترونية، والحروب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، إلى جانب تصاعد المخاوف من اندلاع حرب ضد إيران، كلها عوامل تسببت في حالة ارتباك شديدة داخل أسواق الذهب العالمية.

