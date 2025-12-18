سيدات البرتقال، حكايات الصبر والكد في بساتين الشتاء (صور)

18 حجم الخط

بين الذهب الأصفر الذي يتلألأ تحت أشعة الشمس، تتشكل حكايات لا تُروى إلا في موسم حصاد البرتقال، هنا، في بساتين القليوبية، تتحوَّل الحياة مع قدوم الشتاء، ويصبح الرزق أقرب إلى أبواب الكثيرين، سيدات ورجال كافحوا ليجعلوا من جني المحصول مصدر عيش كريم، يواجهون به قسوة الأيام.

سيدات البرتقال في القليوبية

قصة حياة

حياة، امرأة من محافظة المنوفية، فقدت زوجها منذ 15 عامًا وترك لها ثلاث بنات، لم تنتظر مساعدة أحد، تعمل نهارًا في جني البرتقال، وتجمع بناتها مساءً حول دفء البيت، رغم سنوات الشقاء، ترافقها ابتسامة الرضا وضحكة تتصالح بها مع ظروف الحياة، متمنية الصحة فقط لتستمر في العيش من كدِّها بشرف.

سيدات البرتقال في بساتين القليوبية

أم الرزق وصراعها مع الرزق

أما أم الرزق، فهي تحمل على كتفيها آلامًا ومجهودًا مضاعفًا، تغطي وجهها من برد الشتاء، ويديها من شوك الأشجار، لكنها لم تدع الظروف توقفها، اضطرت لإخراج أبنائها من التعليم ليقفوا معها في طريق الرزق، حيث يعملون في مهن مختلفة بحثًا عن لقمة العيش، بلهجة مختصرة، تقول: "متعملوش غير عشان ناكل…" كلماتها تحمل عمرًا من التعب، وعيونها مثقلة بالسنوات، لكنها ما زالت تقطف البرتقال وكأنها تقطف ما تبقى من الأمل.

ظروف عمل سيدات البرتقال في القليوبية

في كل ثمرة برتقال تُجمع، تنضج حكاية جديدة، قصة قوة وصبر وإصرار على الرزق الحلال، قصة حياة تستحق أن تُروى.



وليس لكلٍّ منا من اسمه نصيب، لكن لكلٍّ منا من حكايته نصيب، فأم الرزق، وحياة، اسمان يحملان معاني كبيرة، لكن خلفهما قصص أكبر فما نيل الأماني بالأسماء، ولكن تُؤخذُ الدنيا غلابًا.

لحظة جمع البرتقال في البساتين

بساتين الشقاء

وفي خضم ضوء الصباح الذهبي، تتحول البساتين إلى مسرح حياة حقيقي، حيث يمتزج العرق بالفرح بصمت، ويصبح كل فرع برتقال يحمل معه قصة كفاح جديدة، أم الرزق وحياة ليستا وحدهما، بل هناك عشرات النساء اللواتي يكرسن حياتهن للعمل اليومي، يقطفن الثمار ويغزلن منها رزقًا لأسرهن، رغم برودة الطقس، لا تتوقف أياديهن عن العمل، ومع كل ثمرة تُسقط على الأرض، ينبض قلب الأمل في أعماقهن.

سيدة البرتقال في القليوبية



وعندما تغرب الشمس، يعُدن إلى منازلهن المثقلة بالتعب، يحملن ما جمعنه من محاصيل، لكنه ليس مجرد رزق مادي، بل شهادة على صمودهن ومقاومتهن لكل صعوبات الحياة، في هذه اللحظات، يختلط شعور الإنجاز بالتعب، حيث يختبرن معنى الحرية والاعتماد على الذات، وتصبح البساتين مكانًا ليس لجمع البرتقال فقط، بل لتعلم الصبر، والقوة، والكرامة في وجه ظروف لم تكن رحيمة يومًا.

