طريقة عمل البطاطس الحارة، مقبلات شامية لذيذة

طريقة عمل البطاطس الحارة، البطاطس الحارة اللبنانية من أشهر المقبلات في المطبخ اللبناني، وتقدم غالبًا بجانب المشاوي، والشاورما، وغيرهم.

وطريقة عمل البطاطس الحارة، سهلة وبسيطة، وتتميز هذه الوصفة بمذاقها القوي والحار، واعتمادها على مكونات بسيطة لكن غنية بالنكهة مثل الثوم، والكزبرة، والفلفل الحار، وعصير الليمون.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل البطاطس الحارة.

مكونات البطاطس الحارة:

1 كجم بطاطس

4 فصوص ثوم مفروم ناعم

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة

½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار أو بابريكا حارة

عصير ليمونة كبيرة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملح حسب الذوق

زيت للقلي

طريقة عمل البطاطس الحارة

طريقة عمل البطاطس الحارة:

تقشر البطاطس وتغسل جيدا.

تقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.

تقلى في زيت غزير ساخن حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

ترفع من الزيت وتوضع على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

وفي مقلاة على نار متوسطة، يسخن زيت الزيتون.

يضاف الثوم المفروم ويقلب سريعا حتى تظهر رائحته دون أن يتغير لونه.

تضاف الكزبرة الخضراء والكزبرة الجافة مع التقليب.

يضاف الفلفل الحار، والشطة، والملح.

يضاف عصير الليمون ويقلب الخليط جيدا.

تضاف البطاطس المقلية إلى الصلصة مباشرة.

تقلب جيدا حتى تتغلف البطاطس بالكامل بالنكهات.

تترك على النار لمدة دقيقتين فقط لتتشرب الطعم دون أن تفقد قرمشتها.

لنجاح البطاطس الحارة اللبنانية، يفضل استخدام زيت الزيتون لإعطاء النكهة الأصلية اللبنانية.

لا يترك الثوم على النار طويلا حتى لا يكتسب طعم مر.

يمكن التحكم بدرجة الحرارة حسب الرغبة بزيادة أو تقليل الشطة.

إضافة عصير الليمون في النهاية يحافظ على نكهته الطازجة.

تقدم البطاطس ساخنة ومزينة بالمزيد من الكزبرة الخضراء.

يمكن تقديمها مع صوص الثومية اللبنانية.

