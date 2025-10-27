طريقة عمل البطاطس المحشية، البطاطس المحشية باللحمة المفرومة من الأكلات الشرقية الشهية التي تجمع بين طراوة البطاطس ومذاق الحشوة الغني بالتوابل.

وطريقة عمل البطاطس المحشية، سهلة وبسيطة وهى أكلة الجدات الشهيرة ومازالت تقدم فى وقتنا الحالى، وهي وجبة متكاملة يمكن تقديمها في العزائم أو كغداء مميز للعائلة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة.

مكونات عمل البطاطس المحشية:-

1 كيلو بطاطس متوسطة الحجم

ملعقة صغيرة من الملح

زيت نباتي للقلي أو دهن الصينية

للحشوة:

300 جرام لحمة مفرومة

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

فصان من الثوم المهروس

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من القرفة اختياري لإضافة نكهة مميزة

رشة من جوزة الطيب اختياري

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا

نصف ملعقة صغيرة من الكمون

ملح حسب الرغبة

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو السمن

لصلصة الطماطم:

كوب ونصف من عصير الطماطم الطازج أو المعلب

ملعقة صغيرة من معجون الطماطم لزيادة الكثافة والنكهة

نصف ملعقة صغيرة من السكر

رشة ملح

رشة فلفل أسود

ملعقة صغيرة من الزيت أو الزبدة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة، فيتو

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة:-

اغسلي البطاطس جيدا وقطعيها إلى أنصاف متوسطة الحجم.

باستخدام ملعقة صغيرة أو أداة تفريغ، أفرغي محتوى البطاطس من الداخل بحذر مع ترك جدار سميك قليلا حتى لا تنكسر أثناء الحشو.

ضعي أنصاف البطاطس في ماء بارد مع رشة ملح حتى لا يتغير لونها أثناء التحضير.

يمكنك قليها نصف قلية في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية خفيفة من الخارج، ثم ضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت.

أو يمكن دهنها بالقليل من الزيت وخبزها في الفرن لمدة 15 دقيقة لتصبح نصف مطهية إذا كنت تفضلينها أقل دهنية.

في مقلاة على نار متوسطة، سخني ملعقة الزيت أو السمن.

أضيفي البصل المفروم وشوحيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي.

أضيفي الثوم ثم اللحمة المفرومة، وقلبي جيدا حتى تنشف من الماء.

أضيفي البهارات الملح، والفلفل، والقرفة، والبابريكا، والكمون، وجوزة الطيب.

اتركي الخليط حتى ينضج تماما ويصبح جاف قليلا ليسهل الحشو.

في قدر صغير، ضعي عصير الطماطم، معجون الطماطم، والسكر، والملح، والفلفل، والزيت.

دعي الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتكاثف الصلصة قليلا.

احشي كل قطعة بطاطس بمقدار مناسب من خليط اللحمة المفرومة.

رصي البطاطس المحشية في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزيت أو الزبدة.

صبي صلصة الطماطم فوق البطاطس، ويمكن إضافة القليل من الماء أو المرقة حتى تغطي نصف الصينية تقريبا.

غطي الصينية بورق الألومنيوم، وضعيها في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة.

أزيلي الغطاء واتركيها 10 دقائق إضافية حتى تتحمر الوجه وتأخذ لون مميز.

قدمي البطاطس المحشية باللحمة المفرومة ساخنة إلى جانب الأرز الأبيض أو الأرز بالشعيرية، ويمكن تقديمها أيضا مع الخبز والسلطة الخضراء أو سلطة الزبادي.

لنجاح الوصفة اختاري بطاطس متوسطة الحجم حتى تكون سهلة في التفريغ والحشو.

يمكنك إضافة القليل من البقدونس المفروم للحشوة لإضفاء نكهة طازجة.

إذا رغبتى في طعم أغنى، أضيفي القليل من الجبن المبشور على الوجه قبل إدخالها الفرن.

يمكن تحضير الوصفة مسبقا وتركها في الثلاجة ثم خبزها وقت التقديم.

