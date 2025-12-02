طريقة عمل يخنة البطاطس بالدجاج، وصفة شتوية مميزة

18 حجم الخط

طريقة عمل يخنة البطاطس بالدجاج من الأطباق المنزلية الشعبية في الوطن العربي، طبق يجمع بين نكهة الدجاج اللذيذة وملمس البطاطس الناعم في مرق عطري دافئ يرضي كل أفراد العائلة.





طريقة عمل يخنة البطاطس بالدجاج، تقدّم عادةً ساخنة إلى جانب أرز مفلفل أو خبز طازج، ويمكن تكييفها بسهولة حسب المكونات المتاحة أو الذوق (حامض قليلًا بعصير ليمون، أو أكثر بهارات حسب الرغبة).



مكونات عمل يخنة البطاطس بالدجاج (تكفي 4 أشخاص تقريبًا)

600–800 جرام دجاج (صدور أو أفخاذ مقطعة إلى قطع متوسطة).

4–5 حبات بطاطس متوسطة، مقشرة ومقطّعة مكعبات.

1 بصل متوسط مفروم ناعم.

3–4 فصوص ثوم مهروسة.

2 ملعقة كبيرة زيت أو خليط زيت وزبدة.

3–4 أكواب ماء أو مرق دجاج.

ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الذوق)، نصف ملعقة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كركم أو بهار مشكل (اختياري لإضافة لون ونكهة).

ربع كوب كزبرة خضراء أو بقدونس مفروم للتزيين.

عصير نصف ليمونة (اختياري للنكهة في النهاية).



هذه المقادير شائعة في وصفات يخنة البطاطس بالدجاج المنزلية ويمكن تعديلها بحسب الكمية المطلوبة ووجود مكوّنات إضافية مثل الجزر أو الكوسا أو الطماطم.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

في قدر متوسط، سخّني الزيت على نار متوسطة. أضيفي البصل المفروم وقلّبيه حتى يذبل ويصبح شفافًا (حوالي 3–5 دقائق). أضيفي الثوم وقلّبي لمدة دقيقة حتى تفوح رائحته.

أضيفي قطع الدجاج إلى القدر، ورشي القليل من الملح والفلفل والكركم أو البهارات، وقلّبي حتى يتحمر سطح الدجاج قليلًا ويصبح لونه متغيرًا، مع الحرص على عدم جفافه تمامًا.

أضيفي مكعبات البطاطس وقلّبيها مع الدجاج لمدة 3–5 دقائق لتتشرب النكهات.

اسكبي الماء أو مرق الدجاج حتى يغمر المكونات تقريبًا، غطي القدر واتركيه يغلي ثم خفّفي النار. اتركي اليخنة على نار هادئة 25–35 دقيقة أو حتى تنضج البطاطس والدجاج تمامًا وتتكاثف السوائل قليلًا.

قبل نهاية الطهي بدقائق (5 دقائق)، تذوقي وعدّلي الملح والبهارات حسب الحاجة. أضيفي الكزبرة أو البقدونس المفروم وعصير الليمون إذا رغبتِ بنكهة حامضة خفيفة.

قدّمي اليخنة ساخنة مع أرز أبيض مفلفل أو خبز، وزيّنيها بقليل من الكزبرة الطازجة وشرائح الليمون على الجانب.

يخنة الدجاج بالبطاطس

نصائح وأسرار مطبخية لتحسين الطعم

لتحصلي على مرق أعمق وأغنى: استخدمي مرق دجاج بدلًا من الماء أو أضيفي مكعب مرق. تحمير الدجاج قليلًا قبل إضافة السائل يمنح الطبق طعمًا محمّصًا لذيذًا.

لتفادي تفتت البطاطس: اختاري بطاطس متوسطة النشويات وقطّعيها مكعبات متساوية الحجم، ولا تفرطي في التقليب بعد غليانها حتى لا تتحول إلى هريس.



يمكن إضافة خضروات أخرى (جزر، كوسا، أو طماطم) لتغيير النكهة وزيادة القيمة الغذائية، مع مراعاة اختلاف أوقات نضج كل خضار.



إذا رغبتِ بصلصة أكثر سماكة، ارفعي قليلًا من مرق الطبخ في كوب واذيبي فيه ملعقة صغيرة من الدقيق أو النشاء ثم أعيديها إلى القدر واطهي قليلًا حتى تتكاثف.

تنويعات شائعة

يخنة بطاطس بالكزبرة والثوم: إضافة كزبرة وثوم مقليّة (تقلية) فوق اليخنة يعطي طعمًا شاميًا مميزًا.

يخنة بطاطس بالليمون (حامض): تُضاف شريحة من عصير الليمون أو القليل من الخل في النهاية لإضفاء حموضة مميزة.

التخزين وإعادة التسخين

يمكن حفظ اليخنة في الثلاجة لمدة 2–3 أيام في وعاء محكم الغلق. عند إعادة التسخين، أضيفي قليلًا من الماء أو المرق إذا كان المرق قد تكاثف كثيرًا، وسخّنيه على نار هادئة حتى يغلي برفق قبل التقديم.

