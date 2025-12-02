الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل يخنة البطاطس بالدجاج، وصفة شتوية مميزة

يخنة البطاطس، فيتو
يخنة البطاطس، فيتو
18 حجم الخط

طريقة عمل يخنة البطاطس بالدجاج من الأطباق المنزلية الشعبية في الوطن العربي، طبق يجمع بين نكهة الدجاج اللذيذة وملمس البطاطس الناعم في مرق عطري دافئ يرضي كل أفراد العائلة. 
 

طريقة عمل شوربة الفاصوليا البيضاء بالطماطم، وجبة كاملة مشبعة

أكلة الشتاء المفضلة، طريقة عمل القلقاس الوصفة المصرية الأصلية


طريقة عمل يخنة البطاطس بالدجاج، تقدّم عادةً ساخنة إلى جانب أرز مفلفل أو خبز طازج، ويمكن تكييفها بسهولة حسب المكونات المتاحة أو الذوق (حامض قليلًا بعصير ليمون، أو أكثر بهارات حسب الرغبة).


مكونات عمل يخنة البطاطس بالدجاج (تكفي 4 أشخاص تقريبًا)

600–800 جرام دجاج (صدور أو أفخاذ مقطعة إلى قطع متوسطة).

 

4–5 حبات بطاطس متوسطة، مقشرة ومقطّعة مكعبات.

1 بصل متوسط مفروم ناعم.

3–4 فصوص ثوم مهروسة.

2 ملعقة كبيرة زيت أو خليط زيت وزبدة.

3–4 أكواب ماء أو مرق دجاج.

ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الذوق)، نصف ملعقة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كركم أو بهار مشكل (اختياري لإضافة لون ونكهة).

ربع كوب كزبرة خضراء أو بقدونس مفروم للتزيين.

عصير نصف ليمونة (اختياري للنكهة في النهاية).


هذه المقادير شائعة في وصفات يخنة البطاطس بالدجاج المنزلية ويمكن تعديلها بحسب الكمية المطلوبة ووجود مكوّنات إضافية مثل الجزر أو الكوسا أو الطماطم.

 

طريقة التحضير خطوة بخطوة

في قدر متوسط، سخّني الزيت على نار متوسطة. أضيفي البصل المفروم وقلّبيه حتى يذبل ويصبح شفافًا (حوالي 3–5 دقائق). أضيفي الثوم وقلّبي لمدة دقيقة حتى تفوح رائحته.

أضيفي قطع الدجاج إلى القدر، ورشي القليل من الملح والفلفل والكركم أو البهارات، وقلّبي حتى يتحمر سطح الدجاج قليلًا ويصبح لونه متغيرًا، مع الحرص على عدم جفافه تمامًا.

أضيفي مكعبات البطاطس وقلّبيها مع الدجاج لمدة 3–5 دقائق لتتشرب النكهات.

اسكبي الماء أو مرق الدجاج حتى يغمر المكونات تقريبًا، غطي القدر واتركيه يغلي ثم خفّفي النار. اتركي اليخنة على نار هادئة 25–35 دقيقة أو حتى تنضج البطاطس والدجاج تمامًا وتتكاثف السوائل قليلًا.

قبل نهاية الطهي بدقائق (5 دقائق)، تذوقي وعدّلي الملح والبهارات حسب الحاجة. أضيفي الكزبرة أو البقدونس المفروم وعصير الليمون إذا رغبتِ بنكهة حامضة خفيفة.

قدّمي اليخنة ساخنة مع أرز أبيض مفلفل أو خبز، وزيّنيها بقليل من الكزبرة الطازجة وشرائح الليمون على الجانب.

يخنة الدجاج بالبطاطس
يخنة الدجاج بالبطاطس

نصائح وأسرار مطبخية لتحسين الطعم

لتحصلي على مرق أعمق وأغنى: استخدمي مرق دجاج بدلًا من الماء أو أضيفي مكعب مرق. تحمير الدجاج قليلًا قبل إضافة السائل يمنح الطبق طعمًا محمّصًا لذيذًا.

لتفادي تفتت البطاطس: اختاري بطاطس متوسطة النشويات وقطّعيها مكعبات متساوية الحجم، ولا تفرطي في التقليب بعد غليانها حتى لا تتحول إلى هريس.

يمكن إضافة خضروات أخرى (جزر، كوسا، أو طماطم) لتغيير النكهة وزيادة القيمة الغذائية، مع مراعاة اختلاف أوقات نضج كل خضار.

إذا رغبتِ بصلصة أكثر سماكة، ارفعي قليلًا من مرق الطبخ في كوب واذيبي فيه ملعقة صغيرة من الدقيق أو النشاء ثم أعيديها إلى القدر واطهي قليلًا حتى تتكاثف.

 

تنويعات شائعة

يخنة بطاطس بالكزبرة والثوم: إضافة كزبرة وثوم مقليّة (تقلية) فوق اليخنة يعطي طعمًا شاميًا مميزًا.

يخنة بطاطس بالليمون (حامض): تُضاف شريحة من عصير الليمون أو القليل من الخل في النهاية لإضفاء حموضة مميزة.

 

التخزين وإعادة التسخين

يمكن حفظ اليخنة في الثلاجة لمدة 2–3 أيام في وعاء محكم الغلق. عند إعادة التسخين، أضيفي قليلًا من الماء أو المرق إذا كان المرق قد تكاثف كثيرًا، وسخّنيه على نار هادئة حتى يغلي برفق قبل التقديم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يخنة البطاطس بالدجاج يخنة الدجاج بالبطاطس طريقة عمل يخنة البطاطس طريقة عمل يخنة البطاطس بالخطوات مكونات عمل يخنة البطاطس

مواد متعلقة

طريقة عمل شوربة المشروم بالكريمة بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل شوربة البروكلي بالكريمة والجبن، وجبة دافئة غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم

طريقة عمل يخنة الكرنب بالحمص، وجبة مشبعة ومليئة بالألياف

يخنة البامية بالطماطم والثوم، وصفة مصرية أصيلة

الأكثر قراءة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الله بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

الشتاء قادم، تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

اليوم، فصل التيار الكهربائي اليوم عن عدة مناطق في 3 محافظات

وكالة الفضاء المصرية: الصين أهدتنا معملا فريدا من نوعه لاختبار الأقمار الصناعية

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض يعيد التوازن لـ"الفراولة" والتين يواصل ارتفاعه

الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام

للمرة الثانية في ساعتين، انقطاع الكهرباء في الجيزة والأهالي يتخوفون من تكرار كارثة يوليو الأسود

مدير "الإرميتاج" الروسي يناشد متاحف العالم بشأن الآثار المصرية: احذروا مصر الآن

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads