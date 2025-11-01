طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة، طبق مصري بطعم دفء العيلة

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة، من أشهر الأطباق المصرية والعربية، وتتميز ببساطتها ومكوناتها المتوفرة في كل بيت، إضافةً إلى طعمها الشهي الذي يجمع بين نكهة الخضار واللحمة والتوابل.



يعتبرها الكثيرون من الأكلات المرتبطة بالبيت الدافئ ولمة الأسرة، وهي من الأطباق التي لا يمكن الاستغناء عنها في المناسبات والعزومات وكذلك في الأكلات اليومية.



في هذا التقرير نتعرف على طريقة إعدادها بالتفصيل، مع بعض النصائح للوصول لأفضل نتيجة.



المكونات المطلوبة لتحضير صينية البطاطس:



كيلو بطاطس مقطعة شرائح سميكة أو أصابع

نصف كيلو لحمة (موزة أو كباب حلة أو لحمة مسلوقة مسبقًا)

بصلة كبيرة مفرومة أو مقطعة جوانح

3 فصوص ثوم مهروس

حبتان طماطم مبشورتان أو كوب عصير طماطم

فلفل رومي أو أخضر حار حسب الرغبة

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

كوب شوربة أو ماء مغلي

ملح وفلفل أسود

رشة قرفة أو حبهان مطحون (اختياري)

رشة زعتر أو كمون (اختياري)

زيت أو سمنة للتحمير

خطوات تحضير صينية البطاطس بالتفصيل



صينية بطاطس باللحمة

1. تجهيز البطاطس

نبدأ بتقطيع البطاطس إلى شرائح متوسطة السُمك. يمكن قليها نصف قلية أو وضعها نيئة في الصينية حسب الرغبة. القلي يعطيها قوامًا متماسكًا ولكن وضعها نيئة يجعل الطبق أخف وأكثر صحية.



2. تحضير اللحمة

يمكن استخدام اللحمة نيئة أو مسلوقة. إذا كانت نيئة، تُشوح في قليل من السمنة مع البصل حتى يتغير لونها ثم تُضاف التوابل ولوحة شوربة بسيطة وتترك نصف تسوية. أما إذا كانت مسلوقة، فيكفي فقط تشويحها مع البصل والثوم لدقائق للحصول على نكهة أغنى.

نضيف الملح والفلفل ورشة القرفة أو الحبهان لتعزيز المذاق، ونستمر في التقليب حتى تكتسب اللحمة لونًا جميلًا ورائحة شهية.



3. تحضير الصلصة

في مقلاة، نضع قليلًا من الزيت أو السمنة ونشوح الثوم حتى يأخذ لونًا ذهبيًا فاتحًا، ثم نضيف عصير الطماطم وملعقة الصلصة. نترك الخليط يغلي حتى تتسبك الصلصة وتصبح ثقيلة قليلًا. هنا يمكن إضافة مكعب مرقة حسب الرغبة، لكن يفضل الاعتماد على البهارات الطبيعية للحصول على طعم أصيل.



4. رص الصينية

نحضر صينية فرن عميقة، ونضع طبقة من البطاطس، ثم نوزع اللحمة فوقها، ثم نضيف شرائح الفلفل والبصل، وبعدها نُسكب الصلصة بالتساوي. في النهاية نضيف كوب شوربة أو ماء ساخن حتى تتغطى المكونات نصف تغطية.



5. الطهي

يتم إدخال الصينية في فرن متوسط الحرارة (180 درجة) لمدة ساعة إلى ساعة وربع تقريبًا، حتى تنضج البطاطس تمامًا ويتسبك الوجه ويأخذ لونًا جميلًا. يمكن تشغيل الشواية في آخر خمس دقائق للحصول على وجه محمر وطعم غني.

نصائح لنجاح صينية البطاطس باللحمة



كلما كانت اللحمة دهنية قليلًا، أعطت طعم أفضل.

يمكن إضافة جزر أو كوسة لمذاق مميز وقيمة غذائية أعلى.

إضافة ورقة لورا أو عود قرفة أثناء التسوية يعطي نكهة فاخرة.

يفضل استخدام بطاطس صالحة للقلي حتى لا تتفتت في الفرن.

تقديم الصينية مع أرز أبيض بالشعرية يكمل الطعم ويزيد من إشباع الوجبة.

صينية البطاطس باللحمة واحدة من الأكلات التي لا تفقد قيمتها مع الوقت، سهلة التحضير، لذيذة، ومليئة بالعناصر الغذائية. وهي مثال حقيقي على المطبخ المنزلي الذي يجمع بين البساطة والطعم الغني.

مع هذه الخطوات والنصائح، يمكنك إعداد صينية بطاطس شهية ستنال إعجاب الجميع في البيت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.