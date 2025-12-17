الأربعاء 17 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل لايت، وصفة خفيفة بدون سعرات عالية

البطاطس بالبشاميل
البطاطس بالبشاميل
طريقة عمل البطاطس بالبشاميل، من الأكلات المحبوبة لدى الكبار والصغار، لما تتمتع به من طعم كريمي غني ومذاق شهي، لكنها غالبًا ما ترتبط بارتفاع السعرات الحرارية بسبب استخدام الزبدة والدقيق الأبيض والحليب كامل الدسم. 
 

لذلك، تبحث الكثير من النساء عن بديل صحي وخفيف يحافظ على الطعم اللذيذ دون الإضرار بالدايت أو نمط الحياة الصحي. 

وهنا تأتي طريقة عمل البطاطس بالبشاميل لايت، كحل مثالي يجمع بين المتعة الغذائية والتوازن الصحي.
 


لماذا نختار البطاطس بالبشاميل اللايت؟

الوصفة اللايت تعتمد على تقليل الدهون المشبعة واستبدال المكونات الثقيلة بأخرى أخف، مثل الحليب قليل الدسم أو حليب الشوفان، واستخدام الدقيق الأسمر أو الشوفان بدل الأبيض، مع تقليل كمية الزيت أو الاستغناء عن الزبدة. هذه التعديلات البسيطة تقلل السعرات الحرارية بشكل ملحوظ، وتجعل الطبق مناسبًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن أو يعانون من مشاكل في الهضم.
 


مكونات عمل البطاطس بالبشاميل

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم

كوبان من الحليب قليل الدسم أو حليب نباتي (شوفان أو لوز غير محلى)

ملعقتان كبيرتان دقيق أسمر أو دقيق شوفان

ملعقة صغيرة زيت زيتون

فص ثوم مفروم ناعم (اختياري)

رشة ملح

رشة فلفل أسود

رشة جوزة الطيب

جبنة لايت مبشورة (اختياري وبكمية قليلة).

 

 

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل لايت

 

تحضير البطاطس:
تُقشر البطاطس وتُقطع إلى شرائح رفيعة أو مكعبات حسب الرغبة، ثم تُسلق نصف سلقة في ماء مغلي مع رشة ملح، حتى تصبح لينة قليلًا دون أن تنضج تمامًا، ثم تُصفى جيدًا.

تحضير البشاميل اللايت:
في قدر غير لاصق، يُسخن زيت الزيتون على نار هادئة، ويُضاف الثوم المفروم ويُقلب سريعًا دون تحمير. بعد ذلك يُضاف الدقيق الأسمر ويُقلب باستمرار لمدة دقيقة حتى يختفي الطعم النيئ.
يُضاف الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر باستخدام مضرب يدوي لمنع التكتلات، ويُترك الخليط على نار هادئة حتى يثخن القوام. تُضاف رشة الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب، ويُرفع من على النار.

تجميع الصينية:
تُرص البطاطس المسلوقة في صينية فرن مدهونة بطبقة خفيفة جدًا من الزيت، ثم يُسك البشاميل اللايت فوقها بالتساوي. يمكن إضافة كمية بسيطة من الجبنة اللايت على الوجه لمنح مذاق أغنى دون إفراط.

الطهي في الفرن:
تُدخل الصينية إلى فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20–25 دقيقة، حتى تتماسك الطبقة ويصبح الوجه ذهبيًا خفيفًا.

 

طريقة البطاطس بالبشاميل
طريقة البطاطس بالبشاميل

فوائد البطاطس بالبشاميل لايت

تحتوي على سعرات حرارية أقل مقارنة بالوصفة التقليدية.

تمنح شعورًا بالشبع بفضل الألياف الموجودة في البطاطس والدقيق الأسمر.

مناسبة للدايت إذا تم التحكم في الكميات.

يمكن تقديمها كطبق رئيسي نباتي أو كطبق جانبي صحي.

 

نصائح لنتيجة صحية أكثر

يمكن إضافة خضروات مثل البروكلي أو الكوسة أو السبانخ لزيادة القيمة الغذائية.

تجنبي الإكثار من الجبن حتى لا ترتفع السعرات.

يُفضل تناول الطبق بجانب سلطة خضراء لتعزيز الإحساس بالامتلاء وتحسين الهضم.

بطاطس بالبشاميل لايت هي خيار ذكي لكل من ترغب في الاستمتاع بطبق كريمي شهي دون الشعور بالذنب. بتعديلات بسيطة على المكونات وطريقة التحضير، يمكن تحويل وصفة تقليدية دسمة إلى وجبة صحية تناسب نمط الحياة المتوازن وتلبي احتياجات الأسرة بالكامل.

