صحة ومرأة

طريقة عمل سلطة البطاطس والبصل الأخضر بالخل، أكلة سريعة وسهلة ومشبعة

سلطة البطاطس بالبصل
سلطة البطاطس بالبصل الاخضر
طريقة عمل سلطة البطاطس والبصل الأخضر بالخل، من الأطباق السهلة والسريعة التي يمكن لأي شخص إعدادها دون جهد كبير، فهي تعتمد على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وتتميز بطعمها اللاذع الخفيف ونكهتها المنعشة الناتجة عن تفاعل الخل مع البصل الأخضر والزيت والبهارات. 

طريقة عمل سلطة التفاح والبنجر بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل سلطة العدس الساخنة، طبق شتوي دافئ

وطريقة عمل سلطة البطاطس والبصل الأخضر بالخل، يمكن تقديمها كطبق جانبي بجانب المشويات والدجاج المقلي والسمك، أو تناولها كوجبة خفيفة ومشبعة خاصة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا.

 

أهمية سلطة البطاطس في التغذية اليومية

 

البطاطس عنصر غذائي غني بالكربوهيدرات المعقدة التي تمنح الجسم طاقة مستمرة، كما أنها تحتوي على كمية جيدة من فيتامين C والبوتاسيوم والألياف خاصة إذا استُخدمت مسلوقة دون دهون. 

وعند مزجها مع البصل الأخضر، الذي يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين K، نحصل على طبق يجمع بين الفائدة والطعم اللذيذ. 

إضافة الخل تمنح السلطة نكهة منعشة، وفي الوقت نفسه تساعد في تحسين الهضم وتقليل امتصاص الدهون من الوجبات الأخرى.

 

المكونات الأساسية لعمل السلطة

لتحضير سلطة البطاطس والبصل الأخضر بالخل نحتاج إلى:

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

4–5 عيدان من البصل الأخضر المفروم.

3 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض أو خل التفاح حسب الرغبة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

رشة كمون اختياري لإضافة نكهة دافئة.

عصير ليمونة صغيرة لمن يحب النكهة الحمضية الزائدة.

بقدونس مفروم (اختياري للتزيين).

هذه المكونات بسيطة وغير مكلفة، وفي الوقت نفسه تتيح لك التحكم في النكهة حسب ذوقك، سواء أردتِها حمضية أكثر، خفيفة، أو غنية بالتتبيلة.

 

طريقة تحضير السلطة خطوة بخطوة

 

سلق البطاطس:

اغسلي حبات البطاطس جيدًا ثم ضعيها في ماء مغلي مع رشة ملح، واتركيها حتى تنضج تمامًا. يستغرق السلق من 20 إلى 30 دقيقة حسب حجم الحبات. يمكن اختبار النضج بخلة الأسنان؛ إذا دخلت بسهولة فهي جاهزة.

 

تقشير البطاطس وتقطيعها:

بعد النضج، اتركي البطاطس تبرد قليلًا حتى يسهل التعامل معها، ثم قشريها وقطّعيها إلى مكعبات متوسطة حتى تحافظ على شكلها في السلطة.

 

تحضير التتبيلة:

في وعاء صغير، اخلطي الخل والزيت والملح والفلفل ورشة الكمون وعصير الليمون. اخلطي المكونات جيدًا حتى تمتزج وتصبح التتبيلة جاهزة.

 

إضافة البصل الأخضر:

اغسلي عيدان البصل الأخضر جيدًا وقطّعيها شرائح رفيعة. البصل الأخضر يعطي للسلطة نكهة منعشة ورائحة طيبة، ويوازن طراوة البطاطس.

 

دمج المكونات:

في وعاء كبير، ضعي البطاطس المكعبة، وأضيفي البصل الأخضر، ثم اسكبي التتبيلة فوقهما. قلّبي المزيج برفق حتى لا تتفكك البطاطس.

 

التقديم:

زيّني الوجه بالبقدونس المفروم وقدّمي السلطة مباشرة، أو اتركيها في الثلاجة نصف ساعة حتى تتشرب نكهة التتبيلة بالكامل.

سلطة البطاطس
سلطة البطاطس

نصائح لنجاح الوصفة

يمكن استبدال الخل الأبيض بخل التفاح لمن يريد نكهة ألطف.

لا تتركي البطاطس تبرد تمامًا قبل إضافة التتبيلة؛ امتصاص النكهة يكون أفضل وهي دافئة.

يمكن إضافة خيارة مقطعة أو القليل من الذرة لزيادة القيمة الغذائية.

إذا أردتِ طبقًا أكثر شبعًا، يمكنكِ إضافة بيضة مسلوقة مقطعة.

 

القيمة الغذائية

هذه السلطة مشبعة وصحية لأنها تحتوي على دهون قليلة إذا تم استخدام زيت الزيتون بكميات معتدلة، وهي مصدر ممتاز للنشويات الصحية والألياف ومضادات الأكسدة. كما أنها مناسبة للأطفال والكبار، ويمكن الاعتماد عليها كوجبة خفيفة سريعة قبل العمل أو بعد يوم طويل.

