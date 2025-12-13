السبت 13 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة، أكلة سريعة وغنية بالبروتين

طريقة كفتة البطاطس
طريقة كفتة البطاطس بالتونة
18 حجم الخط

 

طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة، من الوصفات الذكية التي تجمع بين الطعم اللذيذ، وسهولة التحضير، والقيمة الغذائية العالية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للمرأة العاملة، والطلاب، وحتى الأمهات الباحثات عن وجبة سريعة ومشبِعة لأفراد الأسرة. 
 

طريقة عمل كفتة الخضار، لذيذة وصحية وسهلة التحضير

طريقة عمل كفتة داوود باشا، وصفة لذيذة لغداء مميز


طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة وصفة اقتصادية تعتمد على مكونات متوفرة في كل بيت، وفي الوقت نفسه تمد الجسم بالبروتين والطاقة دون تعقيد أو تكلفة مرتفعة.
 


لماذا كفتة البطاطس بالتونة؟

 

التونة من المصادر الممتازة للبروتين عالي الجودة، كما أنها غنية بالأوميجا 3 التي تدعم صحة القلب والمخ.

 أما البطاطس، فهي تمد الجسم بالكربوهيدرات الصحية التي تمنح إحساسًا بالشبع والطاقة، خاصة عند دمجها مع البروتين.

 هذا المزيج يجعل كفتة البطاطس بالتونة وجبة متوازنة تصلح للغداء أو العشاء، كما يمكن تقديمها للأطفال بشكل جذاب بدلًا من الأكلات الجاهزة.


المكونات:

3 حبات بطاطس متوسطة الحجم

علبة تونة مصفاة جيدًا من الزيت أو الماء

بيضة واحدة

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة بقدونس أو شبت مفروم

2 ملعقة كبيرة بقسماط ناعم

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

رشة بابريكا أو كمون (اختياري)

زيت للقلي أو ملعقة زيت للخبز في الفرن.

 

طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة:

 

تُسلق البطاطس جيدًا في ماء مغلي حتى تنضج تمامًا، ثم تُقشر وتُهرس وهي ساخنة للحصول على قوام ناعم.

في وعاء عميق، تُضاف التونة المصفاة جيدًا إلى البطاطس المهروسة، ويُخلط المزيج حتى يتجانس.

تُضاف البصلة المفرومة، البيضة، البقدونس، البقسماط، والبهارات، ثم يُعاد التقليب حتى نحصل على خليط متماسك وسهل التشكيل.

يُترك الخليط في الثلاجة لمدة 10–15 دقيقة ليسهل تشكيله ويحافظ على تماسك الكفتة أثناء الطهي.

تُشكَّل الكفتة على هيئة أصابع أو أقراص حسب الرغبة.

تُقلى في زيت ساخن على نار متوسطة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا، أو يمكن رصّها في صينية مدهونة بقليل من الزيت وخبزها في الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة مع التقليب.

كفتة البطاطس بالتونة
كفتة البطاطس بالتونة

طرق تقديم متنوعة:

يمكن تقديم كفتة البطاطس بالتونة مع سلطة خضراء طازجة، أو مع الزبادي والخيار كوجبة خفيفة وصحية. كما يمكن وضعها في سندويتشات مع خس وطماطم لتكون وجبة سريعة للمدرسة أو العمل. ولعشاق الدايت، يُفضل خبزها في الفرن بدل القلي لتقليل السعرات الحرارية.

 

فوائد غذائية مهمة:

غنية بالبروتين: تساعد على الإحساس بالشبع لفترة أطول وتنظيم الشهية.

مناسبة للرجيم: عند تحضيرها بطريقة صحية.

تدعم صحة العضلات: بفضل البروتين الموجود في التونة والبيض.

وجبة اقتصادية: لا تحتاج إلى لحوم أو مكونات باهظة الثمن.

 

نصائح لنجاح الوصفة:

 

تأكدي من تصفية التونة جيدًا حتى لا يصبح الخليط طريًا.

يمكن إضافة القليل من الجبن المبشور لزيادة الطعم والقيمة الغذائية.

إذا كان الخليط طريًا، أضيفي ملعقة بقسماط إضافية.

 

في النهاية، تبقى كفتة البطاطس بالتونة مثالًا مثاليًا للأكلات السريعة التي تجمع بين المذاق الشهي والفائدة الغذائية، وتمنحكِ حلًا عمليًا لأيام الزحام دون التضحية بصحتك أو صحة أسرتك

