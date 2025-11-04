بطاطس مهروسة بالجبنة والثوم، مقبلات فاخرة على سفرتك



البطاطس المهروسة، من أكثر الأطباق المحبوبة في العالم، فهي تُقدّم كطبق جانبي فاخر في المطاعم الراقية، وتتميز بقوامها الكريمي الناعم ونكهتها الغنية.





لكن عندما تُضاف إليها الجبنة والثوم، تتحول هذه الوصفة التقليدية إلى مقبلات فاخرة قادرة على خطف الأنظار على السفرة وإمتاع الضيوف بنكهات عميقة ومميزة.



وهذا الطبق مثالي للعزومات العائلية، الموائد الاحتفالية، أو حتى كوجبة خفيفة لذيذة تُقدَّم مع اللحوم أو الدجاج أو حتى وحدها.



السر في نجاح وصفة البطاطس المهروسة الفاخرة يكمن في اختيار نوع البطاطس المناسب، وطريقة السلق الصحيحة، واستخدام مكونات ذات جودة ممتازة تضيف قوامًا كريميًا وطعمًا غنيًا.



كما يلعب الثوم دور البطولة في هذه الوصفة بإضفاء رائحة قوية ونكهة فاخرة، خاصة عند تحميصه قبل إضافته إلى البطاطس، حيث يتحول من طعم لاذع إلى مذاق حلو ودافئ وغني.

بطاطس مهروسة بالجبنة والثوم

مكونات عمل بطاطس مهروسة بالجبنة والثوم:



4 حبات متوسطة من البطاطس البيضاء

3 ملاعق كبيرة زبدة لينة ذات جودة عالية

نصف كوب حليب دافئ أو كريمة طبخ لزيادة القوام الكريمي

نصف كوب جبنة موتزاريلا أو شيدر مبشورة (يمكن مزجهما)

3 فصوص ثوم محمصة أو مفرومة ناعمًا حسب الذوق

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة ج muscat (اختياري لكنها تضيف لمسة فاخرة)

بقدونس مفروم للتزيين

زيت زيتون أو زبدة ذائبة للتقديم.

طريقة التحضير:

نبدأ بغسل البطاطس جيدًا وتقشيرها ثم تقطيعها إلى مكعبات متساوية الحجم لضمان نضج متوازن. تُسلق البطاطس في ماء به القليل من الملح حتى تصبح طرية تمامًا ويمكن هرسها بسهولة. بعد الانتهاء من السلق، تُصفى البطاطس وتُترك بضع دقائق بدون غطاء حتى تتبخر الرطوبة الزائدة منها، وهي خطوة مهمة للحصول على هرسة ناعمة وغير سائلة.

في هذه المرحلة، نقوم بتحميص الثوم في الفرن أو على النار مع قليل من الزبدة حتى يصبح لونه ذهبيًا ورائحته مميزة. التحميص يعطي الثوم نكهة حلوة ويقلل حدته، ما يجعل الوصفة أكثر توازنًا. بعد ذلك تُهرس البطاطس باستخدام هراسة ناعمة أو مضرب يدوي، وتُضاف إليها الزبدة فورًا وهي ساخنة حتى تذوب وتختلط بسهولة.

يُضاف الحليب أو الكريمة تدريجيًا مع الاستمرار في الهرس للحصول على قوام مخملي. بعدها يُضاف الثوم المحمص والجبن المبشور ويُقلَّب الخليط حتى يذوب الجبن تمامًا ويمنح البطاطس مطاطية خفيفة ونكهة غنية. يُتبل الطبق بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب حسب الذوق.

طريقة التقديم:

تُسكب البطاطس في طبق تقديم فخم أو تُقسَّم في أطباق صغيرة فردية لمظهر راقٍ. يمكن إضافة خيوط جبن على الوجه ثم إدخالها الفرن لمدة دقيقتين فقط لتذوب وتتحمر خفيفًا. أخيرًا تُزين برشة بقدونس ولمسة زيت زيتون أو زبدة مذابة.

نصائح لنجاح الوصفة:



لا تستخدمي خلاط كهربائي لأنه يجعل البطاطس مطاطية بشكل غير محبب.

كلما كانت المكونات طازجة وجودتها عالية، كان الطعم أفضل.

يمكن إضافة جبنة بارميزان لتعزيز الفخامة والنكهة.

لمن يحب النكهات الحارة، يمكن إضافة رشة بابريكا أو فلفل مجروش.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.