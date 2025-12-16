سعر الخضار اليوم، انخفاض 14 صنفا أبرزهم البطاطس والليمون في سوق العبور

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا بين الاستقرار والارتفاع الطفيف والانخفاض الملحوظ في بعض الأصناف، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 3 جنيهات و7 جنيهات للكيلو.

البطاطس: بين 6 و13 جنيها للكيلو، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 8 جنيهات و11 جنيها.

البصل الأحمر: بين 7 و8.5 جنيه.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 20 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق.

القلقاس: بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

سعر الخضار اليوم، فيتو

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 7 إلى 11 جنيها.

البسلة: من 17 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

الملوخية: بين 15 و21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

السبانخ: بين 10 و14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 7 جنيهات إلى 11 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 6 جنيهات و8 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 5 جنيهات و9 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الخضار اليوم، فيتو

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 10 و14 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 7 جنيهات إلى 12 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 20 و28 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 12 و17 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره أمس.

الخيار البلدي: بين 9 و12 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

البامية: من 60 إلى 70 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و55 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 25 إلى 31 جنيهًا، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

