طريقة عمل بيتزا البطاطس، لذيذة ومشبعة وسريعة التحضير

طريقة عمل بيتزا البطاطس، بيتزا البطاطس من الأكلات المبتكرة والمحبوبة لدى الكثيرين، فهي تجمع بين مذاق البطاطس الغني والنكهات اللذيذة للبيتزا التقليدية.

وطريقة عمل بيتزا البطاطس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، فهى مناسبة لمن لا يرغب في استخدام العجين أو يريد وصفة خفيفة وسريعة التحضير.

وتقدم الشيف انجى علاء، طريقة عمل بيتزا البطاطس.

مكونات عمل بيتزا البطاطس:-

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم

ملعقة كبيرة من الزبدة أو الزيت النباتي

نصف كوب من الجبن المبشور مودزاريلا أو رومي حسب الرغبة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة من الزعتر أو البابريكا لإضافة نكهة مميزة

للحشو:

نصف كوب من صلصة البيتزا الجاهزة أو المعدة فى المنزل

نصف كوب من الجبن المودزاريلا المبشور

ربع كوب من الزيتون الأسود أو الأخضر المقطع

نصف كوب من الفلفل الألوان المقطع شرائح

بصلة صغيرة مقطعة شرائح رفيعة

قطع من الطماطم الكرزية أو الطماطم العادية المقطعة

شرائح من اللانشون أو السجق أو التونة اختياري حسب الرغبة

طريقة عمل بيتزا البطاطس:-

قومي بغسل البطاطس جيدا ثم قومي بتقشيرها وتقطيعها إلى شرائح رفيعة جدا مثل شرائح الشيبسي السميكة قليلا.

في مقلاة على النار، سخني قليلا من الزيت أو الزبدة، ثم ضعي شرائح البطاطس وقلبيها حتى تبدأ في النضج قليلا دون أن تتحمر تماما.

أضيفي إليها رشة من الملح والفلفل الأسود والزعتر وقلبيها برفق، ثم ارفعيها من على النار.

في صينية خبز مدهونة بقليل من الزيت، رصي شرائح البطاطس بشكل دائري حتى تغطي قاعدة الصينية بالكامل.

اضغطي عليها بخفة بواسطة ملعقة مسطحة لتتماسك الشرائح معا وتشكل قاعدة متماسكة تشبه العجين.

يمكنك إضافة طبقة خفيفة من الجبن المبشور فوق البطاطس لمزيد من التماسك عند الخبز.

افردي صلصة البيتزا على وجه البطاطس بالتساوي.

أضيفي المكونات المفضلة لديكى من الخضروات والزيتون واللانشون أو التونة.

وزعي الجبن المودزاريلا على الوجه بكمية وفيرة للحصول على سطح ذائب وشهي.

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 200 مئوية.

ضعي صينية البيتزا في الرف الأوسط واتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة تقريبا حتى تنضج البطاطس تماما ويذوب الجبن ويأخذ لون ذهبي.

يمكنك تشغيل الشواية في آخر دقيقتين لإعطاء وجه البيتزا لون مميز.

أخرجي بيتزا البطاطس من الفرن واتركيها تبرد قليلا حتى يسهل تقطيعها.

قدميها مع الكاتشب أو المايونيز أو صوص الثوم حسب الرغبة.

يمكن تقديمها كوجبة عشاء خفيفة أو غداء سريع، وتناسب الأطفال بشدة بفضل مكوناتها البسيطة ومذاقها الغني.

لنجاح بيتزا البطاطس يمكنك استخدام البطاطس المسلوقة والمهروسة كبديل للشرائح لتكون القاعدة أكثر طراوة.

لتقليل السعرات الحرارية، يمكن خبز البطاطس في الفرن بدلا من قليها قبل الترتيب.

أضيفي رشة من الجبن البارميزان قبل التقديم لمذاق أكثر غنى.

جربي تنويع الحشوات مثل الدجاج المشوي أو المشروم أو الجبن القريش لمذاقات مختلفة.

