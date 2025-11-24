الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
صحة ومرأة

طريقة عمل سلطة البطاطس بالمايونيز، طبق المطاعم الفاخرة

سلطة البطاطس
طريقة عمل سلطة البطاطس بالمايونيز، سلطة البطاطس والبسلة بالمايونيز من أشهى وأبسط أنواع  السلطات التي يقبل عليها الكثيرون، فهي تجمع بين المذاق الكريمي اللذيذ للمايونيز والقوام الطري للبطاطس.

وطريقة عمل سلطة البطاطس بالمايونيز، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، رغم أنه يباع بسعر عالٍ في المطاعم، وهو طبق جانبي مثالي مع المشويات، والبيتزا والساندويتشات.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل سلطة البطاطس بالمايونيز.

مكونات عمل سلطة البطاطس بالمايونيز:

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم

كوب بسلة مسلوقة طازجة أو مجمدة

½ كوب مايونيز

¼ كوب زبادي اختياري لمنح قوام أخف ونكهة ألذ

ملعقة كبيرة خل أبيض

عصير نصف ليمونة

ملح حسب الرغبة

رشة فلفل أسود

2 ملعقة صغيرة مستردة اختياري

حبة جزر مبشورة أو مكعبات صغيرة

بصلة صغيرة مفرومة ناعم أو بصلة خضراء

سلطة البطاطس بالمايونيز 
طريقة عمل سلطة البطاطس بالمايونيز:

  • اغسلي البطاطس جيدًا وقشريها.
  • قطعيها مكعبات متوسطة حتى لا تتفتت أثناء السلق.
  • ضعيها في ماء مغلي مع رشة ملح.
  • اتركيها تسلق لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تصبح طرية لكنها متماسكة.
  • صفيها واتركيها تبرد تمامًا قبل إضافة المايونيز حتى لا تذوب.
  • تحضير البسلة، إذا كانت مجمدة اسلقيها من 3 إلى 5 دقائق فقط، وإذا كانت طازجة، اسلقيها حوالي 10 دقائق، ثم صفيها واتركيها تبرد.
  • في بولة كبيرة اخلطي المايونيز، والزبادي، والمستردة، والخل، وعصير الليمون، والملح والفلفل
  • قلبي المكونات حتى يصبح لديك صوص كريمي متجانس.
  • أضيفي البطاطس المسلوقة إلى الصوص.
  • أضيفي البسلة والجزر والبصل.
  • قلبي برفق حتى تمتزج المكونات دون أن تتكسر البطاطس.
  • ضعي السلطة في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم، لأن تبريدها يعزز النكهة ويجعل القوام متماسكًا.
  • لنجاح سلطة البطاطس والبسلة، استخدمي بطاطس صفراء صلبة
  • فهي تتماسك أثناء السلق ولا تتحول إلى عجينة.
  • لا تفرطي في السلق، لأن البطاطس يجب أن تكون طرية ولكنها تحتفظ بشكلها.
  • إضافة الزبادي اختيارية، لكنها تمنح طراوة وتخفف ثقل المايونيز.
  • التبريد خطوة أساسية، فالسلطة تكون ألذ بكثير بعد الراحة في الثلاجة.
  • يمكنك تقديمها في العزومات لأنها من السلطات التي تزين المائدة وتناسب جميع الأذواق.


 

