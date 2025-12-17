الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الرعاية الصحية: 264 فرقة متحركة لتأمين الناخبين طبيا في محافظات القناة

تأمين الناخبين طبيا
تأمين الناخبين طبيا
 أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن استمرار فعاليات حملتها «انتخب واطمّن» لتأمين الناخبين طبيًا خلال جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بمحافظات إقليم القناة، وذلك في إطار الدور الوطني للهيئة ومسؤوليتها المجتمعية في دعم الاستحقاقات الدستورية وتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين أثناء العملية الانتخابية.

وأكدت الهيئة أن الفرق الطبية التابعة لها واصلت أعمالها أمام ومحيط اللجان الانتخابية، مشيرة إلى تقديم مختلف خدمات الفحص الطبي، والإسعافات الأولية، والمتابعة الصحية للحالات المزمنة، إلى جانب خدمات التوعية والتثقيف الصحي للناخبين.

غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بالهيئة منعقدة على مدار الساعة

 وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بالهيئة منعقدة على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس.

وأشار إلى التكامل بين الغرفة المركزية والغرف الفرعية بالمحافظتين لضمان سرعة التدخل والاستجابة الفورية لأي طارئ طبي، مع استمرار التنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف المصرية لضمان أعلى درجات الجاهزية والاستعداد.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن 264 فرقة طبية متحركة منتشرة أمام وداخل محيط اللجان الانتخابية بالمحافظات الأربع، مواصلةً تقديم خدمات الفحص الطبي، والإسعافات الأولية، والمتابعة الصحية للناخبين، بدعم من فرق الطوارئ وسيارات الإسعاف المتمركزة بنقاط متقدمة لضمان سرعة الوصول للحالات.

الصحة: تقديم أكثر من 8.4 مليون خدمة بسوهاج خلال 11 شهرًا

خالد عبدالغفار: تعاون مصري قطري في قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار

وأكد  السبكي  أن حملة «انتخب واطمّن» تعكس التزام هيئة الرعاية الصحية بتأمين الفعاليات الوطنية الكبرى طبيًا، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والإدارية العاملة ميدانيًا ودورهم في تقديم خدمة صحية آمنة تدعم نجاح هذا الاستحقاق الوطني.

