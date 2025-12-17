بعد وفاة نيفين مندور، كيف يؤدي دخان الحريق لفقدان الوعي والقتل في صمت؟

18 حجم الخط

وفاة نيفين مندور، توفيت صباح اليوم الأربعاء الفنانة نيفين مندور، عن عمر يناهز 53 عاما، داخل شقتها بمنطقة العصافرة بحري شرق الإسكندرية، متأثرة باختناق ناجم عن استنشاق الدخان إثر نشوب حريق محدود داخل الشقة.

وسلطت وفاة الفنانة نيفين مندور الضوء على خطورة الاختناق الناتج عن استنشاق الدخان في الحرائق لما له من آثار كارثية علي صحة الإنسان وفي حالة عدم تسببه في حدوث وفيات يمكن أن يحدث مضاعفات وأثار جانبية على الجسم.

سبب وفاة نيفين مندور

ولا تعد ألسنة اللهب الخطر الأكبر في حوادث الحرائق، فالدخان هو العدو الصامت الذي يحصد الأرواح في دقائق، فبحسب الإحصائيات، يعاني نحو 73% من الناجين من الحرائق من آثار صحية طويلة الأمد ودائمة نتيجة استنشاق الدخان، ما يجعل التحكم في الدخان عنصر حاسم في منظومة السلامة من الحرائق.

ورغم الاعتقاد السائد بأن الحروق هي السبب الرئيسي للوفاة، تؤكد البيانات أن استنشاق الدخان مسؤول عن 50% إلى 80% من الوفيات المرتبطة بالحرائق، نظرًا لتأثيره الشامل على جميع أعضاء الجسم، وليس على مناطق محددة كما هو الحال مع الحروق.

نيفين مندور

ما هو دخان الحريق؟

دخان الحريق ليس مجرد سحابة سوداء خانقة، بل خليط شديد السمية من الغازات الساخنة، أبرزها أول أكسيد الكربون وسيانيد الهيدروجين، إلى جانب مواد كيميائية أخرى وفق ما نشر على المعاهد الوطنية للصحة NIH.

وتزداد خطورته كلما طال زمن الحريق، حيث ترتفع نسبة السموم ويقل الأكسجين في الهواء.

الآثار الفورية تشمل:

ضيق التنفس

فقدان الوعي

الاختناق

فشل الأعضاء الحيوية



أما الآثار طويلة الأمد فقد تمتد لسنوات، وتشمل أمراض الجهاز التنفسي مثل انتفاخ الرئة (الإمفزيما)، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، والربو.

كيف يحدث استنشاق الدخان؟

يحدث ذلك عند استنشاق الغازات والجسيمات والمواد الكيميائية الناتجة عن احتراق مواد مثل الخشب والورق والبلاستيك والأقمشة.

ويعد أول أكسيد الكربون (CO) أخطر هذه المكونات، إذ يمنع وصول الأكسجين إلى الدم، بينما يسبب سيانيد الهيدروجين شللًا في الخلايا وقد يؤدي إلى الوفاة السريعة.

وينتشر الدخان بسرعة كبيرة بفعل الحمل الحراري، حيث يرتفع الهواء الساخن ليمتلئ به المكان خلال دقائق، ويتسلل عبر الشقوق والممرات إلى مناطق بعيدة عن مصدر الحريق.

أعراض تختلف حسب شدة التعرض للدخان

حالات خفيفة: سعال، أزيز بالصدر، التهاب بالحلق، تهيج العينين، واحتقان الأنف.

حالات شديدة: دوار، ارتباك، صعوبة حادة في التنفس، وهي مؤشرات على خطر داهم يهدد الحياة.

مخاطر مستقبلية: التعرض المتكرر أو الطويل قد يؤدي إلى التهاب مزمن بالشعب الهوائية أو حتى سرطان الرئة.

