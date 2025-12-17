الأربعاء 17 ديسمبر 2025
أخبار مصر

نائب وزير الصحة في جولة مفاجئة: إحالة إدارة مستشفى الحوامدية العام للتحقيق

جولة د.عمرو قنديل
جولة د.عمرو قنديل
قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، مساء أمس بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة الجيزة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بهدف تعزيز التواجد الميداني والتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمواطنين، وضمان سير العمل وتطبيق معايير السلامة والجودة.

وبدأ نائب الوزير جولته بزيارة مستشفى الحوامدية العام، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والأشعة، والمعمل، والرعاية المركزة، والحضانات.  

وجود تزاحم للمرضى وعدم تواجد مدير الطوارئ، وغياب بعض التخصصات

وتبين وجود تزاحم للمرضى، وعدم تواجد مدير الطوارئ، وغياب بعض التخصصات، وعدم نظافة الاستقبال، بالإضافة إلى توجيه أحد المرضى لإجراء أشعة تلفزيونية خارج المستشفى رغم تواجد أطباء الأشعة، وغياب فني أشعة في النوبتجية المسائية، وعدم توافر بعض الكواشف بالمعمل.

د.عمرو قنديل 
د.عمرو قنديل 

وجه الدكتور قنديل بتوفير جميع التخصصات في الطوارئ، والالتزام بالكشف على المرضى، وإعادة توزيع أخصائيي وفنيي الأشعة والمعمل لتغطية الفترات المسائية، والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وسياسة صرف المضادات الحيوية في الحضانات. 

وفي نهاية الزيارة، أحال إدارة المستشفى، والمسئولين عن الطوارئ والاستقبال، ورئيس قسم الأشعة، والفني المتغيب إلى التحقيق، مع التأكيد على استغلال الإمكانيات المتاحة لتيسير الخدمات على المواطنين.

مستشفى البدرشين المركزي

وانتقل نائب الوزير إلى مستشفى البدرشين المركزي، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والأشعة، والمعمل، وبنك الدم، والرعاية المركزة، واستمع إلى مرافقي المرضى، ووجه بسرعة تحويل الحالات الطارئة المحتاجة لرعاية مركزة، كما اطمأن على صلاحية الأجهزة المعملية وتوافر الكواشف والكيماويات الضرورية، وكميات الفصائل في بنك الدم، ومتابعة معدل العمليات الجراحية.

الصحة: تقديم أكثر من 8.4 مليون خدمة بسوهاج خلال 11 شهرًا

خالد عبدالغفار: تعاون مصري قطري في قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار

وفي ختام الزيارة، أشاد الدكتور عمرو قنديل بأداء الفريق الطبي في مستشفى البدرشين المركزي، موجهًا الشكر لمدير المستشفى وفريق العمل.

