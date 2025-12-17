التأمين الصحي الشامل: نوفر دواء تكلفته 1.9 مليون جنيه لعلاج طفل مصاب بمرض نادر بالأقصر

18 حجم الخط

تواصل منظومة التأمين الصحي الشامل، ترسيخ دورها الإنساني والطبي في إحداث فارق حقيقي ومستدام في حياة المواطنين بمختلف محافظات التطبيق، حيث شهد شهر نوفمبر الماضي 2025 تسجيل عدد من قصص النجاح التي تعكس كفاءة المنظومة وقدرتها على إتاحة خدمات صحية شاملة وعادلة، بأعلى معايير الجودة، ودون تمييز، وبما يضمن صون كرامة المواطن وتحقيق الأمان الصحي للأسرة المصرية.

دور التأمين الصحي الشامل في تغيير حياة المستفيدين

وتستعرض الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أبرز قصص النجاح التي تحققت خلال شهر نوفمبر بعدد من المحافظات، والتي تمثل شواهد حقيقية على كفاءة المنظومة، وسرعة الاستجابة، وجودة الخدمات، ودور التأمين الصحي الشامل في تغيير حياة المستفيدين.

وقالت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: إن قصص النجاح التي تحققت خلال شهر نوفمبر تعكس التزام الهيئة برسالتها في توفير رعاية صحية شاملة، متكاملة، وآمنة لجميع المواطنين، وإتاحة التدخلات الطبية المتقدمة، وذلك في إطار رؤية الدولة لبناء نظام صحي عادل ومستدام.

وأكدت المدير التنفيذي، أن الهيئة مستمرة في تطوير الخدمات المقدمة، وتعزيز الشراكات مع كبرى المؤسسات الطبية الحاصلة على الاعتماد، والعمل على تحسين تجربة المستفيد، إيمانًا بأن الصحة حق لكل مواطن، وأن التأمين الصحي الشامل هو أحد أعمدة بناء الجمهورية الجديدة.

إنجازات طبية متقدمة لحالات نادرة بمحافظة الأقصر

وشهدت الأقصر عددًا من قصص النجاح المعقدة، أبرزها حالة الطفل «ع. ط» من مركز القرنة، يعاني من ارتفاع شديد بضغط الشريان الرئوي، وهو مرض نادر عالي الخطورة وغير مستجيب للعلاج التقليدي.

وقالت الدكتورة رحاب علي مدير فرع الهيئة الأقصر: إن الهيئة العامة للتامين الشامل نجحت في استيراد علاج متخصص من الخارج بتكلفة مليون و926 ألف جنيه، وذلك بعد الحصول على موافقات المجلس الطبي الاستشاري، وحاليًا يتلقى الطفل العلاج تحت إشراف طبي متقدم.

وذكرت مديرة الفرع، حالة أخرى من مركز أرمنت للمواطن «أ. ج»، وهي تركيب جهاز تحفيز المخ لمريض يعاني من قصور حاد بالشرايين التاجية، وتمت الإجراءات بنجاح بعد تنسيق طبي دقيق بين عدة مستشفيات، ما ساعد المريض على تحسين الحركة والعودة لممارسة حياته اليومية، وتقليل الرعشة وتحسين التحكم في الحركة، وتقليل الحاجة إلى جرعات دوائية عالية.

والحالة الثالثة للطفل «م. أ»، وهو مصاب بورم سرطاني خبيث بالغدة فوق الكلوية عالي الخطورة، وبتسهيل الإجراءات تلقى العلاج الكيماوي، وأُجريت له زراعة ذاتية للنخاع بنجاح، مع متابعة دورية للاطمئنان على حالته الصحية.

زراعة قوقعة لطفلة 7 سنوات بـ750 ألف جنيه في الإسماعيلية

سجلت منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية نجاحًا طبيًا جديدًا، بعد إتمام عملية زراعة قوقعة لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، كانت تعاني من ضعف سمع حسي عصبي عميق في الأذنين، وغير مستفيدة من السماعات الطبية التقليدية نتيجة عيب خلقي.

بدأت رحلة العلاج بعرض الطفلة على طبيب الأسرة بالوحدة الصحية التابعة لها، والذي قام بدوره بتحويلها إلى استشاري السمعيات. وعلى الفور توجه والد الطفلة إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية – إدارة شؤون المستفيدين وخدمة العملاء – لاستكمال إجراءات التحويل.

ويقول الدكتور السيد عبد الجواد، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، إنه بعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة تبين أن الحل الطبي الأمثل هو إجراء عملية زراعة قوقعة، وهي عملية تتجاوز تكلفتها 750 ألف جنيه، في حين لم تتعدَ نسبة مساهمة المستفيدة 482 جنيهًا فقط.

وتم التنسيق الكامل بين إدارة شؤون مقدمي الخدمات بالفرع والفريق الطبي بالمركز، حتى أُجريت الجراحة بنجاح. وعقب العملية، عمّت الفرحة أسرة الطفلة، حيث عبّر والدها عن سعادته البالغة بتحقق حلمه في أن تستعيد ابنته قدرتها على السمع، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل خففت عن الأسرة أعباء مالية جسيمة، وقدمت رعاية طبية على أعلى مستوى.

قلب مفتوح لطالبة جامعية في الإسماعيلية

في نموذج آخر للتكامل الطبي، نجحت منظومة التأمين الصحي الشامل في إجراء عملية قلب مفتوح لفتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، طالبة بكلية الطب، كانت تعاني من عيوب خلقية بالقلب استدعت تدخلًا جراحيًا دقيقًا لتغيير الصمامات وإصلاح العيوب المصاحبة.

وتوجه أحد أفراد الأسرة إلى فرع الهيئة بالإسماعيلية لطلب التحويل إلى مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، بعد استيفاء جميع التقارير والفحوصات الطبية المطلوبة. وبناءً على رأي الاستشاريين، تقرر إجراء العملية على وجه السرعة.

وأُجريت الجراحة بنجاح كامل، وعلى نفقة التأمين الصحي الشامل بنسبة 100%، دون تحميل الأسرة أي أعباء مالية. وأكد الفريق الطبي بالمؤسسة أن الحالة مستقرة، مع تحسن ملحوظ في وظائف القلب واستجابة ممتازة للعلاج، في نموذج واضح للتعاون بين المنظومة والمؤسسات الطبية الرائدة.

زرع نخاع بنصف مليون جنيه في أسوان

ومن محافظة أسوان تمت متابعة حالة «ط. م» - 57 عامًا – من خلال فريق العلاقات العامة، وإحالته إلى إدارة مقدمي الخدمة، حيث تم إنهاء جميع الإجراءات الطبية والإدارية لإجراء عملية زرع نخاع بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

ويقول الدكتور مصطفى أبو المجد مدير فرع الهيئة بأسوان: إن هذه العملية تُعد من أعلى العمليات تكلفة، وقد تصل إلى 500 ألف جنيه، إلا أنها أُجريت للمستفيد بالكامل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، دون تحمّله أي أعباء مالية.

كما تم تقديم الدعم الكامل للسيدة «ب. أ» – 60 عامًا – والتنسيق مع الجهات الطبية لإجراء عملية زرع نخاع بمستشفى مصر للطيران، وهي أيضًا من العمليات الباهظة التي تتجاوز نصف مليون وتم تنفيذها على نفقة المنظومة بالكامل، بما يعكس التزام الهيئة بحماية المستفيدين من المخاطر المالية.

قسطرة قلب لطفلة 5 سنوات في جنوب سيناء

ونجحت منظومة التأمين الصحي الشامل في إنقاذ حياة الطفلة مكة (5 سنوات)، التي كانت تعاني من ثقب في الجدار الفاصل بين حجرتي القلب العلويتين (Asd heart).

ويقول الدكتور طارق عز الدين مدير فرع الهيئة في جنوب سيناء، إنه بعد استكمال الفحوصات الطبية اللازمة عبر فرع الهيئة بجنوب سيناء، تم تحويل الحالة إلى مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، حيث أُجريت عملية قسطرة قلب بنجاح كامل، وعلى نفقة التأمين الصحي الشامل بنسبة 100%، وعادت البهجة إلى أسرة الطفلة، في تأكيد عملي على أن التأمين الصحي الشامل يمثل أمانًا حقيقيًا للأسرة المصرية.

رعاية متكاملة لكبار السن في محافظة السويس

كما شهدت محافظة السويس واحدة من قصص النجاح المميزة، مع استقبال حالة سيدة مسنة كانت تعاني من مشكلات بالقلب، واستدعت التدخل العاجل لتركيب دعامتين بالقلب، ويقول الدكتور أحمد عبد الرحمن، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، إنه منذ لحظة دخولها المنظومة، تم التعامل مع الحالة وفق منظومة متكاملة شملت سرعة التقييم، وسلاسة الإجراءات، والتنسيق بين وحدة الإحالة والفريق الطبي، مع توفير رعاية طبية دقيقة قبل وبعد العملية.

وأعرب أبناء السيدة عن تقديرهم الشديد لجهود العاملين بالمنظومة، مؤكدين أن الرعاية الطبية والإنسانية كان لها أثر بالغ في استقرار الحالة وتحسنها.

إنقاذ حياة طفلة بزراعة نخاع في بورسعيد

ونجح فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ببورسعيد في إنقاذ حياة الطفلة «م. ع» تبلغ من العمر 13 عامًا، بعد تحويلها إلى مستشفى القاهرة التخصصي لإجراء عملية زراعة نخاع غير ذاتي. وتمت الجراحة بنجاح، مع استمرار المتابعة الطبية الدقيقة.

وقال الدكتور محمد السباعي مدير فرع الهيئة في بورسعيد: إن الهيئة العامة للتأمين الشامل وافقة على إجراء تحاليل إضافية غير مدرجة ضمن حزمة الخدمات، حرصًا على سلامة الطفلة، دون تحميل الأسرة أي أعباء مالية.

