الأربعاء 17 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الشيخ زايد التخصصي ينجح في إنقاذ قدم طفل تعرض لحادث سير مروع

مستشفى الشيخ زايد
مستشفى الشيخ زايد التخصصي
قال الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة إن طوارئ المستشفى استقبلت حالة لطفل بعمر 3 سنوات يعاني من اضطراب بدرجة الوعي وتهتك شديد لظهر القدم اليسرى نتيجة حادث سير.

مناظرة الحالة من قبل أطباء الطوارئ 

وتمت مناظرة الحالة من قبل أطباء الطوارئ وجراحة التجميل وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة والتي أظهرت فقدان كامل للجلد والأنسجة الرخوية تحت الجلد وكذلك فقدان لأوتار القدم اليسرى.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة عبد الفتاح استشاري الجراحات الميكروسكوبية إنه قد جرى إجراء جراحة استكشافية تم خلالها عمل إصلاح للفقدان الجلدي عبر  استخدام سديلة جلدية وأنسجة رخوة حرة من أسفل البطن؛ علاوة على توصيل السديلة الجلدية بالأوعية الدموية المغذية للقدم عبر جراحة ميكروسكوبية عالية الدقة تمكن الفريق الجراحي خلالها من  إنقاذ القدم من البتر في غضون خمس ساعات ليخرج بعدها المريض بحالة طبية مستقرة إلى إحدى غرف القسم الداخلي مع المتابعة الدقيقه والمنتظمة للسديلة  كل ٣ ساعات لمدة ٤٨ ساعة بعد العملية.

الصحة: تقديم أكثر من 8.4 مليون خدمة بسوهاج خلال 11 شهرًا

خالد عبدالغفار: تعاون مصري قطري في قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار


 وأوضح الدكتور وائل الشاعر استشاري ورئيس قسم جراحة التجميل والإصلاح أن تلك العملية هي إحدى الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة والتي تحتاج إلى فريق طبي ذي مهارة فنية عالية لاسيما في  مثل هذا العمر الصغير نظرا للدقة المتناهية للأوعية الدموية والتي تحتاج الي التكبير الميكروسكوبي عالي الدقة مشيرا إلى أنها تجري فقط في عدد محدود من المراكز الطبية المتخصصة عبر العالم.

