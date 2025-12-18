الخميس 18 ديسمبر 2025
موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

الزمالك
الزمالك
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمباراته المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر أمام حرس الحدود والمقرر إقامتها بعد غد السبت.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر

يلتقى الزمالك مع حرس الحدود في تمام الساعة الثامنة مساء السبت المقبل باستاد المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر.

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود

ويغيب عن الزمالك في مباراة حرس الحدود كل من أحمد فتوح ومحمد إسماعيل ومحمد صبحى وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة لتواجدهم مع المنتخب الأول استعدادا لبطولة أمم أفريقيا والأنجولي شيكو بانزا لمشاركته مع منتخب أنجولا بالبطولة نفسها، وكذلك التونسي سيف الدين الجزيرى مع منتخب تونس،  بخلاف عبد الله السعيد وأحمد ربيع للاصابة، وغياب محمد السيد للتجميد على خلفية عدم تجديد تعاقده مع الزمالك.


القنوات لمباراة الزمالك وحرس الحدود


وتنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

إيقاف القيد في الزمالك

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قرار جديد بإيقاف قيد نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات، وذلك وفقًا لما نُشر عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، في خطوة تزيد من تعقيد المشهد داخل القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية.

وكشف موقع فيفا، أمس الأربعاء الموافق 17 ديسمبر، عن إدراج نادي الزمالك ضمن الأندية الممنوعة من القيد، مشيرًا إلى أن القرار جاء على خلفية القضية السابعة المسجلة ضد النادي على مستوى الاتحاد الدولي.

ولم يتضمن البيان الصادر أي تفاصيل إضافية حول هوية الأطراف المتسببة في صدور القرار، أو طبيعة النزاعات المالية محل الخلاف، مكتفيًا بالتأكيد على أن الإيقاف سيظل قائمًا لحين تسوية المستحقات المالية المرتبطة بالقضايا الثلاث.

ويعني قرار الإيقاف أن نادي الزمالك لن يكون بمقدوره تسجيل لاعبين جدد خلال فترات القيد المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو القاري، ما لم ينجح في إنهاء النزاعات المالية العالقة وسداد المستحقات المطلوبة، وهو ما يضع الإدارة أمام تحدٍ كبير في ظل التحركات الجارية لدعم الفريق بصفقات جديدة.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس للنادي، خاصة مع سعي الجهاز الفني لتدعيم بعض المراكز استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية، الأمر الذي يجعل حل هذه الملفات أولوية قصوى خلال الأيام المقبلة. ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة تحركات مكثفة من جانب إدارة الزمالك للتواصل مع الأطراف المعنية، في محاولة لرفع الإيقاف في أسرع وقت ممكن، وتفادي الدخول في أزمات أكبر قد تؤثر على استقرار الفريق ونتائجه.

ويبقى الموقف النهائي مرهونًا بقدرة الزمالك على تسوية النزاعات المالية، والالتزام بقرارات فيفا، من أجل استعادة حقه في القيد والعودة للتحرك بحرية في سوق الانتقالات.

