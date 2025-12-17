الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الصحة: تقديم 8900 خدمة طبية بمركز الأسنان بمدينة نصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 8900 خدمة طبية في مركز الأسنان بمدينة نصر، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، خلال الفترة من مايو إلى نوفمبر 2025. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالارتقاء بجودة خدمات طب الفم والأسنان وتوسيع الاستفادة منها للمواطنين، مع استمرار التطور الملحوظ في مستوى الخدمات.

معدلات التردد على المركز شهدت زيادة ملحوظة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن معدلات التردد على المركز شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغ عدد المترددين: 1100 في مايو، و1090 في يونيو، و1456 في يوليو، و1351 في أغسطس، و1416 في سبتمبر، و1072 في أكتوبر، و1366 في نوفمبر. ويعكس ذلك ثقة المواطنين المتزايدة في جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف عبد الغفار أن المركز استحدث خدمات تخصصية متقدمة، تشمل زراعة الأسنان، وتقويمها، وتجميلها، والتركيبات الثابتة الفورية بتقنية CAD-CAM، إلى جانب علاج الابتسامة اللثوية، مواكبًا أحدث التقنيات العالمية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى استقبال وفد من أطباء الأسنان المصريين المقيمين بالولايات المتحدة لثلاثة أيام، قدم خلالها خدمات علاجية مجانية لـ120 مترددًا، مع عقد محاضرات تدريبية من أعضاء هيئة تدريس جامعة عين شمس لرفع كفاءة الأطباء.

نائب وزير الصحة في جولة مفاجئة: إحالة إدارة مستشفى الحوامدية العام للتحقيق

الصحة: تقديم أكثر من 8.4 مليون خدمة بسوهاج خلال 11 شهرًا

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور عبد الرحمن سلامة، مدير المركز، تفعيل بروتوكول التعاون مع كلية طب الفم والأسنان بجامعة عين شمس، لتقديم خدمات علاجية شاملة عبر أعضاء هيئة التدريس، مشددًا على استمرار الوزارة في دعم وتطوير منظومة خدمات طب الأسنان على مستوى الجمهورية.

