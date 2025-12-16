الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
معهد التغذية: نقص فيتامين أ يسبب جفاف الجلد ومشكلات خطرة بالعين

أكد معهد التغذية أهمية تناول فيتامين أ المعروف علميا باسم الريتينول، لدوره الحيوي في الحفاظ على صحة الجلد ونقائه، ودعم صحة العين والقدرة على الإبصار، مشيرًا إلى أن نقصه قد يؤدي إلى مشكلات صحية متعددة.

 

أضرار انخفاض مستويات فيتامين أ في الجسم 

وأوضح المعهد القومي للتغذية في منشور توعوي أن انخفاض مستويات فيتامين أ في الجسم قد يسبب جفاف الجلد، ومشكلات بالبشرة، وضعف الرؤية، وقد يصل إلى العشى الليلي، نتيجة تأثر الخلايا المسؤولة عن الإبصار، لافتا إلى أن استمرار النقص قد يؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة على صحة العين.

مصادر الحصول على فيتامين أ

أوضح أن فيتامين أ يتوافر في مصادر غذائية متعددة، تشمل:

مصادر نباتية مثل: المشمش، والبرتقال، والتوت، والخضروات الورقية كالجرجير، والبقدونس، والسبانخ.

مصادر حيوانية مثل: الكبدة، واللبن، والبيض، وتعد هذه المصادر أكثر فاعلية من حيث الامتصاص داخل الجسم.


وأشار معهد التغذية إلى أن المصادر النباتية تحتاج غالبا إلى دهون صحية لزيادة امتصاص فيتامين أ، موضحا أهمية التوازن الغذائي لتحقيق أقصى استفادة.

وشدد المعهد القومي للتغذية على ضرورة تناول فيتامين أ أو مكملاته وفق إرشادات الطبيب فقط، محذرا من الإفراط في تناوله، لما قد يسببه من تراكم الفيتامين في الجسم وحدوث أعراض جانبية مثل اصفرار الجلد.

استشاري ينصح بتناول الشاي المغلي وليس الكشري أو الفتلة حفاظا على الصحة

معهد التغذية يحذر من السكر المختبئ في أطعمة شائعة

 

أكد معهد التغذية أن الاستخدام الآمن هو السبيل الأمثل للاستفادة من فوائده دون أضرار.

