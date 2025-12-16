معهد التغذية: نقص فيتامين أ يسبب جفاف الجلد ومشكلات خطرة بالعين

18 حجم الخط

أكد معهد التغذية أهمية تناول فيتامين أ المعروف علميا باسم الريتينول، لدوره الحيوي في الحفاظ على صحة الجلد ونقائه، ودعم صحة العين والقدرة على الإبصار، مشيرًا إلى أن نقصه قد يؤدي إلى مشكلات صحية متعددة.

أضرار انخفاض مستويات فيتامين أ في الجسم

وأوضح المعهد القومي للتغذية في منشور توعوي أن انخفاض مستويات فيتامين أ في الجسم قد يسبب جفاف الجلد، ومشكلات بالبشرة، وضعف الرؤية، وقد يصل إلى العشى الليلي، نتيجة تأثر الخلايا المسؤولة عن الإبصار، لافتا إلى أن استمرار النقص قد يؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة على صحة العين.

مصادر الحصول على فيتامين أ

أوضح أن فيتامين أ يتوافر في مصادر غذائية متعددة، تشمل:

مصادر نباتية مثل: المشمش، والبرتقال، والتوت، والخضروات الورقية كالجرجير، والبقدونس، والسبانخ.

مصادر حيوانية مثل: الكبدة، واللبن، والبيض، وتعد هذه المصادر أكثر فاعلية من حيث الامتصاص داخل الجسم.



وأشار معهد التغذية إلى أن المصادر النباتية تحتاج غالبا إلى دهون صحية لزيادة امتصاص فيتامين أ، موضحا أهمية التوازن الغذائي لتحقيق أقصى استفادة.

وشدد المعهد القومي للتغذية على ضرورة تناول فيتامين أ أو مكملاته وفق إرشادات الطبيب فقط، محذرا من الإفراط في تناوله، لما قد يسببه من تراكم الفيتامين في الجسم وحدوث أعراض جانبية مثل اصفرار الجلد.

أكد معهد التغذية أن الاستخدام الآمن هو السبيل الأمثل للاستفادة من فوائده دون أضرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.