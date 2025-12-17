الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

كيف تميز العقار الأصلي من المغشوش؟ تعليمات حكومية جديدة

كيف تميز الدواء الأصلي
كيف تميز الدواء الأصلي من المغشوش؟
18 حجم الخط

حذرت هيئة الدواء المصرية من مخاطر تداول الأدوية المغشوشة، مؤكدة أن الدواء غير السليم قد يسبب فشل العلاج أو مضاعفات صحية خطيرة، وقد يكون أخطر من المرض نفسه. 

وقدمت هيئة الدواء مجموعة من الإرشادات البسيطة التي تساعد المواطنين على التأكد من أصالة الدواء قبل استخدامه.

كيف تميز الدواء الأصلي؟

فحص التغليف بالكامل: يشمل العبوة الخارجية، وشريط الدواء، والنشرة الداخلية، والتأكد من جودتها وعدم وجود طمس أو أخطاء مطبعية.

التحقق من الباركود: يجب أن يكون واضحًا وسليمًا، ويمكن قراءته دون تشويه.

وجود ترخيص رسمي: تأكد من وجود بيانات وترخيص صادر عن هيئة الدواء المصرية على العبوة.

الشراء من مصدر موثوق: شراء الدواء من الصيدليات المعتمدة أو المستشفيات فقط، وتجنب الشراء من مصادر غير رسمية.


الإبلاغ عن الأدوية المغشوشة 

دعت هيئة الدواء المصرية  المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي دواء يُشتبه في كونه مغشوشًا أو غير مطابق للمواصفات، عبر الخط الساخن 15301، للمساهمة في حماية الصحة العامة.

الصحة: تقديم أكثر من 8.4 مليون خدمة بسوهاج خلال 11 شهرًا

خالد عبدالغفار: تعاون مصري قطري في قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار

وأكدت هيئة الدواء المصرية  أن العلاج الصحيح يبدأ بالدواء الصحيح، وأن وعي المواطن هو خط الدفاع الأول ضد الغش الدوائي.

الوعي بالاستخدام الآمن للأدوية 

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن الوعي بالاستخدام الآمن للأدوية يمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على الصحة العامة، مشددة على أهمية الرجوع إلى المختصين عند الشعور بأعراض جانبية لضمان علاج آمن وفعّال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادوية المغشوشه الدواء المصري هيئة الدواء المصرية تداول الادوية هيئة الدواء كيف تميز الدواء الأصلي من المغشوش

مواد متعلقة

التأمين الصحي الشامل: نوفر دواء تكلفته 1.9 مليون جنيه لعلاج طفل مصاب بمرض نادر بالأقصر

الصحة: تقديم أكثر من 8.4 مليون خدمة بسوهاج خلال 11 شهرًا

الرعاية الصحية: التوسع في خدمات القلب والحروق والطوارئ والعناية المركزة بمستشفيات الأقصر

خالد عبدالغفار: تعاون مصري قطري في قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار

تعليمات مهمة لمواجهة الإنفلونزا الموسمية داخل المنزل والمستشفيات

وزير الصحة يشهد افتتاح المؤتمر الدولي للأشعة اليوم

برامج تعليمية ورياضية وغذاء صحي، خطة الصحة لدعم الولادة الطبيعية

رئيس هيئة الدواء: تعاون مع الصين لفتح آفاق جديدة للتصنيع الدوائي والبيولوجي

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

النائب حشمت أبو حجر يكشف سبب انسحابه من انتخابات النواب بدائرة البساتين ودار السلام

"قضايا الدولة" تدفع بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

بعد انتهاء معاينة النيابة، نقل جثمان الفنانة نيفين مندور إلى المشرحة بالإسكندرية (صور)

يزن النعيمات يجرى جراحة الرباط الصليبي

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads