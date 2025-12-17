كيف تميز العقار الأصلي من المغشوش؟ تعليمات حكومية جديدة

18 حجم الخط

حذرت هيئة الدواء المصرية من مخاطر تداول الأدوية المغشوشة، مؤكدة أن الدواء غير السليم قد يسبب فشل العلاج أو مضاعفات صحية خطيرة، وقد يكون أخطر من المرض نفسه.

وقدمت هيئة الدواء مجموعة من الإرشادات البسيطة التي تساعد المواطنين على التأكد من أصالة الدواء قبل استخدامه.

كيف تميز الدواء الأصلي؟

فحص التغليف بالكامل: يشمل العبوة الخارجية، وشريط الدواء، والنشرة الداخلية، والتأكد من جودتها وعدم وجود طمس أو أخطاء مطبعية.

التحقق من الباركود: يجب أن يكون واضحًا وسليمًا، ويمكن قراءته دون تشويه.

وجود ترخيص رسمي: تأكد من وجود بيانات وترخيص صادر عن هيئة الدواء المصرية على العبوة.

الشراء من مصدر موثوق: شراء الدواء من الصيدليات المعتمدة أو المستشفيات فقط، وتجنب الشراء من مصادر غير رسمية.



الإبلاغ عن الأدوية المغشوشة

دعت هيئة الدواء المصرية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي دواء يُشتبه في كونه مغشوشًا أو غير مطابق للمواصفات، عبر الخط الساخن 15301، للمساهمة في حماية الصحة العامة.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن العلاج الصحيح يبدأ بالدواء الصحيح، وأن وعي المواطن هو خط الدفاع الأول ضد الغش الدوائي.

الوعي بالاستخدام الآمن للأدوية

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن الوعي بالاستخدام الآمن للأدوية يمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على الصحة العامة، مشددة على أهمية الرجوع إلى المختصين عند الشعور بأعراض جانبية لضمان علاج آمن وفعّال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.