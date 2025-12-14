معهد التغذية يحذر من السكر المختبئ في أطعمة شائعة

18 حجم الخط

حذر معهد التغذية من انتشار ما يعرف بـ«السكر المختبئ» في عدد كبير من الأطعمة المتداولة يوميا، مؤكدا أن الإفراط في تناولها قد يؤثر سلبًا على مرضى السكري ومن لديهم قابلية للإصابة به.

وأوضح المعهد القومي للتغذية في منشور توعوي أن بعض المنتجات التي ينظر إليها على أنها صحية قد تحتوي على كميات مرتفعة من السكر دون ملاحظة، من بينها: الزبادي المنكه، والكورن فليكس، وبعض أنواع الشوفان الجاهز، وعيش التوست، والمخبوزات الجاهزة، والكاتشب وصلصة الطماطم المعلبة، والعصائر المعلبة التي تسوق على أنها «طبيعية»، إلى جانب مياه الفيتامينات والمشروبات الرياضية.

كما تشمل القائمة الحليب المنكّه، وألبان الأطفال المُنكّهة، وأنواعًا من الشوربة الجاهزة، والتونة المُضاف إليها الصوص، فضلًا عن وجبات الأطفال الجاهزة.

أهمية قراءة الملصق الغذائي بعناية

وشدد معهد التغذية على أهمية قراءة الملصق الغذائي بعناية، والانتباه لمكونات السكر المضافة بأسمائها المختلفة، مع تفضيل الأطعمة الطازجة أو المحضرة في المنزل، كخطوة أساسية للوقاية والحفاظ على الصحة العامة.

من جانبها كانت أكدت الدكتورة نيبال عبد الرحمن، استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يعتمد على مجموعات الطعام الست الأساسية، وتشمل النشويات، والخضراوات، والفواكه، والألبان ومنتجاتها، والبروتينات بأنواعها، والدهون الصحية يعد جزءًا محوريًّا من نمط الحياة الصحي.

الالتزام بالغذاء المتوازن يسهم بشكل مباشر في تعزيز الصحة العامة



وأوضحت استشاري التغذية العلاجية أن الالتزام بالغذاء المتوازن يسهم بشكل مباشر في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض الشائعة

وأشارت إلى وجود مجموعات غذائية غير صحية لا ينصح بتناولها لما تسببه من مخاطر على المدى البعيد.

وشددت الدكتورة نيبال على أهمية الحصول على نوم كافي يتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًّا، لافتة إلى أن أي اضطراب في نمط الحياة الصحي، سواء في النوم أو الغذاء أو النشاط البدني، قد يزيد من احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري.

