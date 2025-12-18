الخميس 18 ديسمبر 2025
محافظات

مرشح حماة الوطن بطوخ يعلن انسحابه من انتخابات مجلس النواب

مرشح حماة الوطن عن
مرشح حماة الوطن عن طوخ وقها هشام الزهيري، فيتو
أعلن هشام الزهيري، مرشح حزب حماة الوطن عن الدائرة الثانية بمحافظة القليوبية، والتي تضم مركزي طوخ وقها، انسحابه من الانتخابات، وذلك خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

محافظة القليوبية: انتظام اللجان في الـ5 دوائر بجولة الإعادة لانتخابات النواب

حادث حاويات قطار طوخ، محافظ القليوبية يؤكد أن السلامة الإنشائية للمنازل المتضررة لم تتأثر

مرشح حماة وطن بطوخ يعلن انسحابه من الانتخابات 

وأشار الزهيري إلى أن سبب انسحابه يرجع إلى رصده عددًا من المخالفات الانتخابية، على حد تعبيره، مؤكدًا أنه قام بتوثيق هذه المخالفات ويتحمل المسؤولية الكاملة عنها.

وتوجّه مرشح حزب حماة الوطن بالشكر لأنصاره ومؤيديه على ثقتهم فيه والجهود التي بذلوها دون أي مقابل، سوى إيمانهم بالتجربة.

وقال الزهيري، خلال الفيديو الذي بثّه عبر صفحته الرسمية، إنه فوجئ منذ صباح اليوم بحشد من المواطنين أمام اللجان الانتخابية بطوخ وقها.

عدد الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات 

وأكد الزهيري أنه مستمر في خدمة أهالي طوخ وقها، رغم إعلانه الانسحاب من الانتخابات.

وأوضحت محافظة القليوبية أن جولة الإعادة تجرى داخل 5 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة يتنافس المرشحون فيها على 8 مقاعد فردية يتنافس فيها 16 مرشحًا، حيث تم تجهيز 277 مقرًا انتخابيًّا تستقبل الناخبين، وتضم في طياتها 397 لجنة فرعية، مشيرة إلى أن كافة المقار خضعت لمعاينة دقيقة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين.

وأكدت المحافظة على أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليوم، مشيدًا بوعي أبناء القليوبية وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في إعادة انتخابات مجلس النواب، بما يعكس صورة حضارية ومشرفة للمحافظة.

جولة الاعاده لانتخابات النواب محافظة القليوبية طوخ وقها القليوبية إعلان نتيجة جولة الإعادة

