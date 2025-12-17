ترامب يتوعد بتصعيد الإجراءات ضد فنزويلا ويؤكد التمسك الكامل بسياسة الحصار

18 حجم الخط

فنزويلا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تسمح لأي طرف بخرق الحصار المفروض على فنزويلا، مؤكدًا أن واشنطن ستتعامل بحزم مع أي تحركات تهدف إلى الالتفاف على هذه الإجراءات.

اتهامات مباشرة لفنزويلا بالاستيلاء غير القانوني على النفط

واتهم ترامب فنزويلا بأخذ النفط الأمريكي بشكل غير قانوني، معتبرًا أن ما حدث يمثل انتهاكًا صريحًا للحقوق الاقتصادية للولايات المتحدة، ومشدّدًا على أن بلاده لن تتهاون في هذا الملف.

ترامب يتعهد باستعادة الحقوق الأمريكية ومواصلة الضغوط على فنزويلا



وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستعمل على استعادة ما وصفه بحقوقها المسلوبة، في إشارة إلى النفط، لافتًا إلى أن سياسة الضغط ستستمر حتى تحقيق الأهداف المعلنة تجاه الحكومة الفنزويلية.

يأتي هذا فيما قالت الرئاسة الفنزويلية، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس مادورو قال إن تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب ذات طابع استعماري وتشكل تهديدا مباشرا لسيادة البلاد.

وأضافت الرئاسة الفنزويلية: "الرئيس مادورو حذر في اتصال مع جوتيريش من تداعيات تهديدات واشنطن على السلم الإقليمي.. الرئيس مادورو دان تصريحات ترامب التي اعتبر فيها نفط البلاد وثرواتها ملكا للولايات المتحدة".

وقال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز مساء اليوم الأربعاء: لم نسرق نفط الأمريكيين وتصريحات الرئيس دونالد ترامب قائمة على الوهم.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف النظام الفنزويلي كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، مشددًا على فرض حصار كامل وشامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل أو تخرج من فنزويلا.

