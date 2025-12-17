5 روايات تاريخية عن ضريح أم الغلام في مصر

18 حجم الخط

يعد ضريح السيدة أم الغلام واحدا من عجائب الأضرحة، فما من زائر لـمنطقة الحسين إلا ويزور ضريح أم الغلام التي تعددت حول قصتها الروايات.

ورغم أن مسجد أم الغلام بحي الجمالية لا يزيد علي عشرين مترا إلا أنه دائما عامر بالزوار والمحبين.

فما هي قصة هذا الضريح؟ ومن هي تلك السيدة الملقبة بأم الغلام؟

وخلال السطور التالية نستعرض معكم 4 روايات تاريخية عن ضريح أم الغلام في مصر.

مسجد أم الغلام خلف الحسين بمنطقة الجمالية بالقاهرة، فيتو

مسجد أم الغلام بالجمالية

"أم الغلام"، مسجد صغير لا تتجاوز مساحته 20 مترا، لا تقام فيه الصلوات، ولكن يتردد عليه الكثير من المصريين والعرب من محبي آل البيت، أما قصة أم الغلام ورغم غرابتها وربما طرفتها أيضا إلا أنها تعبر عن محبة المصريين لآل البيت وتعلقهم بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

تكشف - الروايات- أن مقام الفاطمتين، يحوي مقام سيدتين؛ إحداهما فاطمة بنت الحسن بن علي، والأخرى تدعى فاطمة أم الغلام، يزوره المحبون، ويتبرك به المحرومون، للدعاء على أمل قضاء الحاجات.

والغالبية من الزوار يعتقدون أن أم الغلام هي ابنة الحسين، التي دفنت بجوار أبيها، أو يصدق الآخرون بعض القصص الأخرى أن المقام لسيدة افتدت رأس الحسين برأس ابنها عندما حاول جنود يزيد بن معاوية خطفه، كما تقول الأسطورة الشائعة في الحي ولدى بعض روايات الصوفية.

مسجد أم الغلام خلف الحسين بمنطقة الجمالية بالقاهرة، فيتو

هل أم الغلام هي زوجة الإمام الحسين؟

وقيل في المقام العديد من الأساطير، من بينها أن صاحبته هي ابنة كسرى ملك الفرس، "شهربانو جهان شاه بنت يزدرجد"، وبعد اعتناقها الإسلام سُميت “فاطمة”، وهي أشهر زوجات الإمام الحسين، (لاحظ أنها زوجة الحسين وليست ابنته)، واسمها بالفعل هو الاسم المدون على الضريح، لكن وفق خبراء الآثار وعلماء التاريخ، فإن هذه الرواية غير صحيحة، لأن الإمام الحسين استشهد عام 60 للهجرة، بينما أُسست مدينة القاهرة عام 358 للهجرة، بالإضافة إلى أن التاريخ المكتوب على جدران المقام ينفى ذلك، فالمكتوب أنها دفنت عام 702 ميلادية، بينما لم يتزوج الحسين من شهريناز إلا عقب معركة نهاوند سنة 642 ميلاديًا أى بفارق 60 عامًا، وهو الأمر الذى حير المؤرخين والباحثين عن حقيقة صاحبة المقام.

هل ابنة الإمام الحسين هي “أم الغلام”؟

الرواية الثانية التي يتم تداولها عن صاحبة أم الغلام والمسجد والمقام، تقول إن السيدة حورية بنت الحسين، جاءت في رحلة السيدة زينب بنت الإمام علي لمصر، عقب هروبهم من الدولة الأموية على أثر معركة كربلاء، واختارت السيدة زينب، رضي الله عنها، مصر لتستقر بها، وتعيش فيها مع أبناء أخيها، وقيل عن السيدة حورية إنها كانت تعالج المصريين وتقدم لهم الطعام والشراب، لذا صاروا يتبركون بها وينشدون مساعدتها.

لكن علماء التاريخ والآثار ينفون هذه المزاعم، مؤكدين أن هذا الضريح هو ضريح رؤيا، وليس مقام جسد، فابنة الحسين دفنت بجوار أبيها، والسيدة حورية لها مسجد مقام باسمها في مدينة بني سويف المصرية.

هل أنقذت مسيحية رأس الحسين؟

الرواية الثالثة تقول: إن سيدة قطعت رأس ابنها لتفتدي به رأس الحسين.

والرواية الرابعة تقول: إن امرأة مسيحية مرت بكربلاء وقت الحرب، وأخذت الرأس الشريف واستبدلت به رأس غلامها الذي قدمت رأسه لجنود يزيد، ثم جاءت برأس الحسين إلى مصر، لكن رفض القائمون الرواية المنتشرة بأن فاطمة أم الغلام، هى سيدة مسيحية كانت مارة وقت معركة كربلاء بالعراق، ورأت رأس الأمام الحسين فأخذته وضحت بابنها الغلام وقطعت رأسه ووضعته مكان رأس الإمام الشهيد ثم سافرت إلى مصر ودفنت الرأس بالقاهرة.

وجاء رفض هذه الرواية، لأن القاهرة التى أسسها جوهر الصقلى، قائد جيوش الفاطميين، لم تكن موجودة وقتئذ وهناك فارق 4 قرون بين الموقعة وتأسيس المدينة.

