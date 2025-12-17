مجلس عائلة نيفين مندور يحذر من نشر معلومات مغلوطة حول الأسرة وملابسات وفاتها

18 حجم الخط

أصدر مجلس إدارة رابطه عائلة مندور، العائلة التي تنتمي إليها الراحلة نيفين مندور، بيانا حذر فيه بأنه لن يتهاون مطلقًا، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بترويج الأكاذيب بشأن واقعة وفاة ابنة عائلة مندور السيدة نيفين صلاح مندور، تغمدها الله برحمته واسكنها فسيح جناته يا رب العالمين.

وأكد مجلس رابطه عائلة مندور، أن جثمان ابنتهم سيواري الثري بعد تسلم جثمانها غدا من مشرحه الإسكندرية للدفن في مقابر العائلة وذلك طبقا لقرار النيابة.

وأهابت العائلة بعدم نشر روايات كاذبة ومضللة بقصد التشهير وكسب مشاهدات ولايكات من وفاتها خاصة وأن التقرير الطبي المبدئي جاء بعدم وجود شبهه جنائية ونحن ننتظر ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية في الواقعة.

ويؤكد مجلس إدارة العائلة أن نشر أي معلومات كاذبه تعرض كل من تسول له نفسه المسألة القانونية من مجلس العائلة، وسيتم تقديمها للنيابة العامة والمحاكم المختصة.

ويُعد هذا البيان إنذارًا قانونيًا صريحًا وأخيرًا، وتود العائلة من الجميع الدعاء للمرحومة أن يتغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويجعل هذا الحادث الأليم في ميزان حسناتها يا رب العالمين.

وحمل البيان توقيع مجلس عائلة مندور، نائب عميد رابطة عائلة مندور، عصام الجوهري مندور.



