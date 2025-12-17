منال عوض: الاستثمار البيئي في المحميات أولوية لدعم الاقتصاد الأخضر

الأربعاء 17 ديسمبر 2025
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من المستثمرين، لبحث فرص التوسع في الاستثمارات البيئية المستدامة داخل المحميات الطبيعية، بما يسهم في دعم وتنشيط السياحة البيئية.

وشهد الاجتماع حضور رئيس جهاز شئون البيئة، إلى جانب عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة، وقيادات قطاع حماية الطبيعة، حيث جرى استعراض عدد من المقترحات الاستثمارية التي تستهدف تحقيق عائد اقتصادي متوازن مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

الاستثمار المستدام في المحميات الطبيعية 

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاستثمار المستدام في المحميات الطبيعية يمثل أولوية للدولة، نظرًا لدوره المهم في دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستخدام الرشيد للموارد البيئية، مشددة على حرص الوزارة على تشجيع المشروعات التي تلتزم بالمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

وأوضحت الوزيرة أن جميع المقترحات الاستثمارية تخضع لدراسة دقيقة من الجوانب الفنية والبيئية قبل إصدار أي موافقات، بما يضمن عدم التأثير السلبي على النظم البيئية أو التنوع البيولوجي داخل المحميات.

كما أكدت أهمية تبني نموذج إدارة متكامل للمحميات الطبيعية، يعتمد على إبراز الهوية البيئية والتراث الثقافي المصري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار، مع الحفاظ الكامل على الموارد الطبيعية، مرحبة في الوقت ذاته بشراكات القطاع الخاص وفق ضوابط ومعايير بيئية واضحة.

من جانبهم، استعرض المستثمرون مخططات المشروعات المقترحة والدراسات الفنية والبيئية الخاصة بها، مؤكدين التزامهم الكامل بالمعايير البيئية، ومشيدين بدور وزارة البيئة في دعم وتشجيع السياحة البيئية والاستثمار المستدام.

