محافظ الجيزة يشهد احتفالية اليوم الوطني لدولة قطر بالقاهرة

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مساء اليوم الاحتفالية الخاصة بـ اليوم الوطني لدولة قطر، بدعوة كريمة من الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وحضر الاحتفالية عدد من كبار المسؤولين والسفراء، من بينهم: الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية

إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي وكبار المسؤولين.

محافظ الجيزة يقدم التهنئة لدولة قطر

وخلال الحفل، قدّم محافظ الجيزة التهنئة لدولة قطر قيادةً وشعبًا بهذه المناسبة الوطنية، معربًا عن تمنياته بمزيد من التقدم والازدهار، ومؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين مصر وقطر في مختلف المجالات.

وتخللت الاحتفالية فقرات ثقافية وفنية، عكست روح المناسبة وأبرزت متانة العلاقات العربية وأهمية التواصل الدبلوماسي البنّاء بين البلدين.

