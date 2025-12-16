الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يشهد احتفالية اليوم الوطني لدولة قطر بالقاهرة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
18 حجم الخط
ads

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مساء اليوم الاحتفالية الخاصة بـ اليوم الوطني لدولة قطر، بدعوة كريمة من الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وحضر الاحتفالية عدد من كبار المسؤولين والسفراء، من بينهم: الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية
إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي وكبار المسؤولين.

محافظ الجيزة يقدم التهنئة لدولة قطر

وخلال الحفل، قدّم محافظ الجيزة التهنئة لدولة قطر قيادةً وشعبًا بهذه المناسبة الوطنية، معربًا عن تمنياته بمزيد من التقدم والازدهار، ومؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين مصر وقطر في مختلف المجالات.

وتخللت الاحتفالية فقرات ثقافية وفنية، عكست روح المناسبة وأبرزت متانة العلاقات العربية وأهمية التواصل الدبلوماسي البنّاء بين البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية جمهورية مصر العربية أيمن عطية محافظ القليوبية عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان

مواد متعلقة

حملات مكثفة بحي الهرم لرفع إشغالات الطريق العام وغلق المحال المخالفة

منال عوض: 30 يوما حدا أقصى للموافقات البيئية وتفعيل المنظومة الإلكترونية لتسهيل الإجراءات

محافظ الجيزة يعاين موقع سوق اليوم الواحد بهضبة الأهرام استعدادًا لافتتاحه

إزالة حالات تعد على أراض زراعية بقرية طهما في العياط (صور)

تعطيل الدراسة يشعل الجدل، حقيقة منح الطلاب إجازة اليوم بسبب الطقس السيئ

محافظ الجيزة يتابع تنفيذ تعديلات مرورية بشارع العروبة بالطالبية لتيسير الحركة المرورية

أخبار مصر اليوم: محمد عبداللطيف يكشف خطة وزارة التعليم في 2026.. الأطباء تبدأ تلقي الشكاوى ضد الكيانات الوهمية.. وزيرة التضامن تشهد احتفالية جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني

محمد عبداللطيف يكشف خطة وزارة التربية والتعليم في 2026

الأكثر قراءة

برشلونة يعلن تأجيل مباراته ضد جوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا لأسباب أمنية

الحكومة: خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول تسير وفق الجداول الزمنية

السكة الحديد تعتذر لركاب خط القاهرة- الإسكندرية بسبب حادث طوخ

أحمد مراد مؤلف فيلم الست ضيف لميس الحديدي في "الصورة"

توروب يرفض تعديل موعد مران الأهلي رغم طلب أحمد عبد القادر

تشكيل تشيلسي أمام كارديف سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

كأس ملك إسبانيا، يامال وراشفورد يقودان هجوم برشلونة أمام جوادالاخارا

محمد رمضان يكشف سبب مداومته علي أداء ركعتي قضاء الحاجة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من النهي عن الجلوس على القبر 

هل يجوز تخفيض عدد أشواط الطواف فى الحج؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد الليلة الختامية لمولد الإمام علي زين العابدين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads