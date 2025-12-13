السبت 13 ديسمبر 2025
أخبار مصر

التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريسي الـ 19 بمركز سقارة غدًا

منال عوض، فيتو
 أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي التاسع عشر بمركز التنمية المحلية بسقارة من الخطة التدريبية 2025 / 2026 خلال الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر 2025، بمشاركة 330 متدربًا موزعين على 4 برامج وأنشطة تدريبية متخصصة.

منال عوض: خطة شاملة لرقمنة منظومة البيئة لضمان الشفافية وسرعة إنجاز الخدمات

منال عوض: الحفاظ على البيئة ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة

تأهيل القيادات النسائية في العمل الميداني

 وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن فعاليات هذا الأسبوع تشمل تنفيذ برنامج تأهيل القيادات النسائية في العمل الميداني والدورة التأهيلية للعاملين بمراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبرنامج إعداد رئيس قرية، بالإضافة إلى اختبارات اختيار المرشحين للبرامج التدريبية المتخصصة لـ محافظة القاهرة (إعداد رئيس حي – إعداد مدير عام).

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذه البرامج تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة التنمية المحلية لبناء وتطوير كوادر الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الكفاءات القيادية النسائية والشبابية، والمحافظة على جاهزية منظومة إدارة الطوارئ، بما يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الاستراتيجية لوزارة التنمية المحلية لبناء وتطوير كوادر الجهاز الإداري للدولة

ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري  مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة إلي حرص المركز على الاستمرار في تنفيذ  البرامج التدريبية ضمن الخطة السنوية لسقارة، والتي تأتي ضمن جهود وزارة التنمية المحلية لبناء كوادر قيادية تمتلك مهارات القيادة الحديثة، وتواكب مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والربط بين التدريب النظري والتطبيق العملي، لتحقيق أقصى أثر تدريبي يسهم في تطوير الأداء المؤسسي بالجهاز الإداري المحلي ويضمن تقديم خدمات بصورة أفضل للمواطنين بمختلف المحافظات. 

