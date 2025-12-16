وزيرة التنمية المحلية تستقبل أعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ

18 حجم الخط

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وفدًا من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب المهندس أسامة كمال رئيس اللجنة والنائب محمد ذكى وكيل اللجنة، والنائبة مروة قنصوة أمين سر اللجنة وحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر السابق وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات عمل وزارتي التنمية المحلية والبيئية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي بداية اللقاء قدمت وزيرة التنمية المحلية، التهنئة لوفد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالشيوخ بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، متمنية له وأعضاء اللجنة دوام النجاح والتوفيق.

وأعربت د.منال عوض عن تطلعها للتعاون والعمل المشترك مع اللجان النوعية المختلفة بمجلس الشيوخ ومن بينها لجنة الطاقة والبيئة بما يحقق خدمة المواطنين فى جميع المحافظات وكذا الملفات المرتبطة بعمل اللجنة فيما يخص وزارة البيئة بما يحقق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدفع جهود العمل البيئى ودمجه فى خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة الادارة المتكاملة للمخلفات

وشهد اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بعمل وزارتي التنمية المحلية والبيئة ومنها تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة الادارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات، وكذا تحسين جودة الهواء، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدلًا من السولار وجهود دعم المحافظات في التصدي للتغيرات المناخية بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030.

كما استعرض رئيس لجنة الطاقة وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهم أنشطة العمل خلال الخمس سنوات القادمة فيما يخص الملفات والمبادرات والدراسات والمقترحات التى ستعمل عليها اللجنة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية فى الدولة والاستفادة من كافة الخبرات الموجودة فى لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة وتقديم كل الدعم والتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتي التنمية المحلية والبيئة بما يحقق خدمة المواطن والوطن.

ورحبت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بكافة الأفكار والمقترحات التى تم مناقشتها خلال اللقاء والتى تتوافق مع رؤية وخطة الوزارتين واستراتيجيات الدولة فى الكثير من الملفات وتقديم كل الدعم اللازم لتنفيذ بعض المبادرات التى تسعى لخدمة المواطنين وكذا تطوير العمل فى عدد من ملفات وزارة البيئة.

تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المشترك

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ حرص اللجنة علي تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المشترك والمستمر مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة لصالح المواطن خاصة وأن دور وزارة التنمية المحلية محوري ورئيسي في التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية فيما يتعلق بالحياة اليومية للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ودعم جهود التنمية على مستوى المحافظات.

وأكد حرص اللجنة على دعم جهود وزارة البيئة فيما يخص السياسات التي تسهم في حماية البيئة وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتنفيذ المشروعات ذات أثر بيئي ويدعم الجوانب الإقتصادية والإجتماعية، بما يساعد في تحقيق الاستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما أشاد النائب أسامة كمال بجهود الدكتورة منال عوض علي مستوي ملفات ومجالات عمل وزارة التنمية المحلية خلال فترة عملها منذ توليها المسئولية، وكذا عدد من الملفات المهمة في عمل وزارة البيئة منذ تكليفها بمهام الوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.