حملات مكثفة بحي الهرم لرفع إشغالات الطريق العام وغلق المحال المخالفة

18 حجم الخط

شنّت محافظة الجيزة، من خلال حي الهرم، حملة ليلية مكبرة استهدفت منطقة حدائق الأهرام، شملت شوارع جاردينيا والعشرين والضغط، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحقيق الانضباط في الشارع العام، ورفع الإشغالات والتعديات على الطريق، والحفاظ على المظهر الحضاري وصحة المواطنين.

رفع 700 حالة إشغال للطريق العام

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملات الميدانية، والتي أسفرت عن رفع نحو 700 حالة إشغال للطريق العام من قبل المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، إلى جانب إزالة الإعلانات المخالفة التي تعيق حركة المواطنين والمركبات.

كما شملت الحملة غلق وتشميع عدد كبير من المحال التجارية المخالفة التي تُدار بدون تراخيص قانونية، وتتسبب في إزعاج المواطنين على مدار اليوم، وذلك تنفيذًا للقانون وردعًا لكافة صور المخالفات.

وامتدت أعمال الحملة إلى إزالة السيارات المتهالكة والمتروكة بدون لوحات معدنية، ورفع النباشين والفريزة بحدائق الأهرام، والتخلص من المخلفات الناتجة عن أنشطتهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان الحفاظ على السلامة العامة وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة.

وجاءت الحملة برئاسة طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وبمشاركة اللواء حسن دكروري مدير شرطة المرافق، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، ضمن خطة محافظة الجيزة لتكثيف الحملات اليومية والليلية بجميع الأحياء، لمواجهة المخالفات وتحقيق الانضباط العام.

وأكدت محافظة الجيزة استمرار حملات رفع الإشغالات وغلق المحال المخالفة، مشددة على عدم التهاون مع أي تعديات على الطريق العام، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.